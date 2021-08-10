Гороскоп на 11 августа 2021 года
Гороскоп на 11 августа 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кого ждут приятные перемены в жизни, а кто должен проявить осторожность? Читайте гороскоп на 11 августа от экстрасенсов СТБ.
Овен
Немного сумбурный день. На вашем пороге появятся люди, которые захотят испортить ваши планы. Избегайте общения с ними, иначе потом не оберетесь проблем.
Телец
Тельцам стоит опасаться недоброжелателей. Есть люди, которые вам завидуют. Постарайтесь не распространяться о своих планах, иначе все может пойти наперекосяк.
Близнецы
Прекрасный день для Близнецов. Вы наконец сможете найти решение всех своих проблем. Если вас будут терзать сомнения, поговорите с близким человеком. Именно в нем вы найдете поддержку.
Рак
Если у Раков есть дела, связанные с работой, например, собеседование, значит, оно пройдет как по маслу. Не волнуйтесь, у вас все получится.
Лев
Львы могут позволить себе расслабиться. Вы заслужили отдых. Не бойтесь осуждения незнакомых или малознакомых людей. Они ведь вас совсем не знают. Больше веры в свои силы.
Дева
Замечательный день, который принесет вам с самого утра только положительные известия. Ждите гостей. Возможно, на вашем пороге появится бывшая любовь. Но подумайте, стоит ли возобновлять отношения?
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Весы
Да вы просто мастер на все руки! С самого утра вас попросят помочь в одном важном деле. Соглашайтесь. Это прекрасная возможность проявить себя с лучшей стороны.
Скорпион
День сулит перемены. Вы наконец решитесь на тот поступок, который может кардинально изменить вашу жизнь. Будьте уверены: все получится.
Стрелец
Стрельцов ждут приятные перемены в личной жизни. Одиноких представителей знака ждет приятное знакомство, а вот тем, кто в паре, стоит опасаться неприятного разговора.
Козерог
Знакомство, которому Козероги могут вообще не придать какого-либо значения, может волею судьбы оказаться любовью всей вашей жизни. Так что хорошенько посмотрите по сторонам: возможно, ваша судьба совсем рядом.
Водолей
Прекрасный день для отдыха и приятного времяпрепровождения. Пригласите гостей или сходите в кафе. Разговор по душам ― это то, что вам сейчас нужно.
Рыбы
День сулит не очень приятные новости, однако при правильном подходе вы сможете повернуть все в свою пользу. Не мельтешите. Всему свое время.