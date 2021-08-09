Ретроградный Меркурий в 2021 году: когда будет и как влияет на жизнь
В 2021 году наша жизнь не обойдется без Ретроградного Меркурия. Как же часто мы ощущаем на себе воздействие космических тел? Согласитесь, лишняя усталость, прилив энергии, неудачи или неожиданное везение, — все это может стать результатом Ретроградного Меркурия. Когда же он будет в 2021 году и как именно повлияет на жизнь?
Начать нужно с того, что Меркурий отвечает за коммуникации между людьми. В то время, когда планета будет осуществлять ретродвижение, у многих могут прослеживаться проблемы в общении, логическом мышлении, понимании и везении.
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Однако этот период прекрасен для самоанализа. Вы можете с легкостью найти свои проблемные точки, поменять отношение к происходящему, изменить или подтвердить жизненные цели. Также можно быстро огрузиться в ностальгию, но не для рефлексии и самобичевания, а для выведения плюсов и минусов, анализа совершенных ошибок.
Ретроградный Меркурий в 2021 году
В 2021 году Ретроградный Меркурий настигнет нас трижды:
- 30 января – 21 февраля.
- 30 мая – 23 июня.
- 27 сентября – 18 октября.
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