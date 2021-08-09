Лучшие сезоны для модных экспериментов — весна и лето. Теплые дни позволяют женщинам увидеть себя по-другому, измениться и поэкспериментировать со своей внешностью и стилем. Летом, когда солнце балует нас лучами, хочется сделать красивый летний маникюр, который не только изменит модный образ, но и улучшит настроение. Идеи модного летнего маникюра 2021 года — смотрите в нашем материале.

Больше по теме: Модные прически на короткие волосы 2021: тренды на весь год

Несомненно, модный летний маникюр не оставит вас равнодушной и поможет выглядеть просто сногсшибательно. Летний маникюр смело может быть ярким и необычным. Но при этом не обязательно отказываться от элегантных и сдержанных образов.

Красивый летний маникюр 2021 подает идею с легкими и лаконичными мазками. Необычные цветовые решения и сочетание разных видов маникюра позволяют совмещать пастельные тона и яркие краски. Например, цветной френч.

Больше по теме: Маникюр на короткие ногти на лето 2021: тренды

Женщинам, которые следят за новинками нейл-арта, будет интересен летний маникюр красного, лилового, персикового, бирюзового, бордового, сангрии и других насыщенных цветов. Но самым главный трендом лета 2021 в ногтевой индустрии является зеленый!

Нежный летний маникюр в приятной палитре сиреневых, розовых, голубых, мятных и нюдовых тонов — универсальное решение. Вы также можете подобрать одну палитру цветов и нанести на каждый ноготь отдельно. Выглядит это так:

Несомненно, трендом этого лета будет маникюр на короткие ногти миндалевидной или овальной формы.

Больше по теме: Маникюр 2021: модные тренды года

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ