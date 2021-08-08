Как правильно начать и провести неделю? Что ждет представителей каждого знака зодиака? В какие дни лучше уделить время себе? Читайте гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года от астрологов СТБ.

Гороскоп на неделю — Овен

На этой неделе ваш друг станет идеальным сотрудником в команде. Вы трудолюбивы и дисциплинированны, решительны и уверены в себе. Кроме того, вы демонстрируете отличные навыки командной работы. Конечно, все это не останется незамеченным. В эти дни вы получите много признания. И не только в карьерной сфере.

Гороскоп на неделю — Телец

На этой неделе вы находитесь в лучшей форме. Но это не значит, что вы можете просто позволить себе сейчас расслабиться. Звезды просят вас много двигаться. Это единственный способ не отставать от космической энергии. Регулярно занимайтесь спортом или гуляйте не менее получаса каждый день. Иначе начнете терять мотивацию.

Гороскоп на неделю — Близнецы

Звезды сильно вас изменят на этой неделе. На данный момент вы не можете спрятаться за рутиной и повседневными привычками. В вашей личной жизни действительно что-то происходит странное. Чувства беспокоят, непредвиденные события вызывают стресс. Помогает только одно: сохранять спокойствие и говорить на чистоту с партнером.

Гороскоп на неделю — Рак

Созвездие вашего знака создает неопределенность. Окружающие чувствуют, что не соответствуют вашим требованиям, а вы подвергаетесь давлению. Пожалуйста, значительно уменьшите свои ожидания от себя и других! Это предотвратит ненужное разочарование.

Гороскоп на неделю — Лев

На этой неделе жизнь может многое предложить. Луна находится в прекрасном расположении по отношению к вашему знаку и делает вам заманчивые предложения. Любовь преследует вас, новые встречи обещают стать очень значимыми. Теперь стоило бы взяться за новые профессиональные задачи. Удача не оставит вас.

Гороскоп на неделю — Дева

Неделя будет плодотворной и максимально рабочей. Используйте это чудесное время с умом. Не упускайте ни одной возможности, держите руку на пульсе. Это также хорошее время, чтобы привести в порядок свое здоровье. Составьте план питания, попробуйте новый вид спорта.

Гороскоп на неделю — Весы

Есть кто-то, кто может покорить ваше сердце прямо сейчас. Бабочки уже летают у вас в животе. Не будьте застенчивы и сдержанны, а приглашайте любовь в свою жизнь! Вы увидите, как чувства растапливают ваши проблемы. Так вы обретете силы и новое вдохновение, чтобы двигаться дальше во всех сферах.

Гороскоп на неделю — Скорпион

Не дайте себя обмануть препятствиями, которые недоброжелатели стараются устроить на вашем пути. Будьте честны с окружающими. Тщательно следите за своими вещами, не говорите лишнего малознакомым людям. Только так вы сможете раз и навсегда избавиться от мелких неприятностей повседневной жизни.

Гороскоп на неделю — Стрелец

Используйте силу Луны на максимум. Прежде всего, вы можете довериться этой энергии. Прислушайтесь к себе с 15:45 до 16:00 в среду. Вы услышите все ответы на вопросы, которые терзают душу очень давно.

Гороскоп на неделю — Козерог

Неделя будет хорошей для вас, если будете придерживаться установленных вами же правил. Луна советует не принимать поспешных решений. И это хорошо! Потому что время для чего-то нового еще не пришло. Сначала нужно прояснить и рассортировать несколько вещей. В конце концов, именно Луна будет помогать вам в ваших запланированных проектах.

Гороскоп на неделю — Водолей

Глупое замечание, которое было сделано вами грубым образом, может вызвать проблемы. Если вы немедленно устраните недоразумение и честно извинитесь, Венера быстро принесет мир в ваш знак. Кроме того, не забывайте о семье и близких. В личной жизни нужно решить одну проблему, которая длительное время мешает спокойно жить.

Гороскоп на неделю — Рыбы

Щедрость и внимание — ваши лучшие друзья на этой неделе. Ваша энергия движет вами. Вы почувствуете, как эта сила поможет вам даже в сложных проектах или решениях. Именно сны со вторника на среду и с пятницы на субботу указывают вам самый быстрый путь к успеху. Сатурн дает вам выносливость, чтобы продержаться, пока вы не достигнете своих целей.

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