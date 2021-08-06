Зеленый борщ – это блюдо, которое у каждого ассоциируется с наступлением тепла. В нем собрано все, что напоминает о скором приближении лета, – молодые свежие овощи, много зелени, и, конечно же, щавель. И хотя его часто заменяют шпинатом, в классической версии зеленого борща, главный компонент – молодой, только что сорванный с грядки щавель! Как приготовить зеленый борщ рассказал участник «МастерШеф»-9 Владимир Лялин.

Ингредиенты:

мясо или птица – 500 г

перец горошком – 4-5 шт.

картофель – 2-3 шт.

лук – 1 шт.

лавровый лист – 2-3 шт.

укроп, петрушка – несколько веточек

яйца – 2 шт (или 5-6 перепелиных)

морковь – 1 шт.

щавель – большой пучок

сливочное или растительное масло

лук зеленый

соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Приготовление следует начать с бульона. Мясо промойте и нарежьте маленькими кусочками. Залейте 2-3 литрами воды и поставьте на небольшой огонь. Когда вода начнет кипеть, добавьте два лавровых листа и несколько горошин перца. Варить следует 30-40 минут, обязательно снимая пену. Когда бульон будет готов, сперва очистите, а затем нарежьте картофель. После, добавьте его в мясной бульон и варите еще 10 минут. Далее хорошо очистите и крупно натрите морковь. Нарежьте лук. Разогрейте сковороду небольшим количеством растительного масла Обжарьте нарезанный лук и добавьте натертую морковь. Протушите несколько минут, а затем добавьте овощи в бульон. Отварите яйца вкрутую (10-15 минут), после чего сразу залейте их холодной водой. Очистите их от скорлупы и нарежьте. Самый важный ингредиент – щавель, тщательно промойте и измельчите. Нарежьте укроп, петрушку и зеленый лук. Щавель и всю зелень добавьте в борщ. Перемешайте и варите пару минут добавив перец и соль по вкусу. В самом конце добавьте нарезанные яйца, выключите огонь и накройте крышкой. Дайте зеленому борщу со щавелем настоятся 20 минут.

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