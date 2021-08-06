Чтобы быть готовым к любым сюрпризам судьбы, необходимо понимать, что же пророчат всем знакам зодиака звезды. Читайте гороскоп на 7 августа 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Новые дела заставят вас быстро включиться в работу. Вы энергичны и достаточно мотивированы.

Телец

Вас ждут интересные новости, которым вы будете очень рады. Не торопите других сознаваться. Они сами раскроют все карты.

Близнецы

Вам следует быть осторожным в финансовой сфере. Луна делает вас расточительным. Совладайте собой и не верьте выгодным предложениям.

Рак

Вы чувствуете на себе давление. Вы немного раздражены и можете взорваться от гнева. Важно сохранять спокойствие в любой ситуации. Иначе рискуете потерять авторитет.

Лев

Львы немного расстроены, но много мотивированы. Эти два фактора влияют на вас положительно. Ведь грусть позволяет пройти жизненный этап и обрести опыт, а мотивация приведет к новым достижениям.

Дева

Вы начинаете новый день бодро и в хорошем настроении. Испортить расположение духа может лишь опоздание партнера. Постарайтесь не вспылить, чтобы не сорвать дальнейшие переговоры.

Весы

Вы знаете, чего хотите, и делаете это. Также не упустите возможность записаться на прием к врачу. Время обследоваться.

Скорпион

Вам все еще есть о чем поговорить со своим лучшим другом. Однако теперь ему нужна ваша помощь. Не оставайтесь в стороне.

Стрелец

Не волнуйтесь, это всего лишь временная череда неудач, которую можно легко прекратить. Сделайте доброе дело: помогите пожилому, отдайте вещи на благотворительность. Карма быстро восстановится.

Козерог

Встречи бывают немного беспокойными и неструктурированными. Сегодня такой день, все идет не по плану. Сохраняйте спокойствие.

Водолей

Будьте внимательны к своим личным вещам. Сегодня Водолеи довольно рассеяны.

Рыбы

Уделите время второй половине. Пригласите любимого человека на свидание, сделайте сюрприз. Так вы наполните личную жизнь позитивной энергией.

Больше по теме: Финансовый гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака от Хаяла Алекперова

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ