Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Гороскоп на 7 августа 2021 года

06.08.2021

Чтобы быть готовым к любым сюрпризам судьбы, необходимо понимать, что же пророчат всем знакам зодиака звезды. Читайте гороскоп на 7 августа 2021 года  от экстрасенсов СТБ. 

Овен 

Новые дела заставят вас быстро включиться в работу. Вы энергичны и достаточно мотивированы.

Телец 

Вас ждут интересные новости, которым вы будете очень рады. Не торопите других сознаваться. Они сами раскроют все карты.

Близнецы

Вам следует быть осторожным в финансовой сфере. Луна делает вас расточительным. Совладайте собой и не верьте выгодным предложениям. 

Рак 

Вы чувствуете на себе давление. Вы немного раздражены и можете взорваться от гнева. Важно сохранять спокойствие в любой ситуации. Иначе рискуете потерять авторитет. 

Лев 

Львы немного расстроены, но много мотивированы. Эти два фактора влияют на вас положительно. Ведь грусть позволяет пройти жизненный этап и обрести опыт, а мотивация приведет к новым достижениям. 

Дева 

Вы начинаете новый день бодро и в хорошем настроении. Испортить расположение духа может лишь опоздание партнера. Постарайтесь не вспылить, чтобы не сорвать дальнейшие переговоры.

Весы 

Вы знаете, чего хотите, и делаете это. Также не упустите возможность записаться на прием к врачу. Время обследоваться. 

Скорпион 

Вам все еще есть о чем поговорить со своим лучшим другом. Однако теперь ему нужна ваша помощь. Не оставайтесь в стороне. 

Стрелец 

Не волнуйтесь, это всего лишь временная череда неудач, которую можно легко прекратить. Сделайте доброе дело: помогите пожилому, отдайте вещи на благотворительность. Карма быстро восстановится.

Козерог

Встречи бывают немного беспокойными и неструктурированными. Сегодня такой день, все идет не по плану. Сохраняйте спокойствие.

Водолей

Будьте внимательны к своим личным вещам. Сегодня Водолеи довольно рассеяны. 

Рыбы

Уделите время второй половине. Пригласите любимого человека на свидание, сделайте сюрприз. Так вы наполните личную жизнь позитивной энергией. 

Больше по теме: Финансовый гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака от Хаяла Алекперова

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить