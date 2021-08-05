Магнитное поле Земли, безусловно, влияет на самочувствие каждого из нас. График магнитных бурь на август 2021 года подскажет вам, в какой период ожидать резкого ухудшения самочувствия, а когда — улучшения здоровья. Читайте в материале, когда магнитные бури в августе 2021 года окажут особое влияние на нас.

В последний месяц лета нас ждет всего две ощутимые магнитные бури. Однако не стоит расслабляться. Лучше как следует подготовиться к ним и предупредить плохое самочувствие.

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График магнитных бурь на август 2021 года

10 и 24 августа нас ждут две магнитные бури средней интенсивности, которые все же будут иметь влияние на людей. Проблемы со сном, головные боли, повышение давления ― вот неполный перечень того, чего стоит опасаться.

Чтобы максимально сгладить негативное влияние небесного тела на организм, стоит отказаться от тяжелой физической работы, употребления жирной или острой пищи, а также алкоголя и кофе. Постарайтесь высыпаться и побольше отдыхать. Пейте травяные чаи и откажитесь от чрезмерного употребления сахара.

Также метеозависимым людям стоит быть очень внимательными 5, 6, 11, 16―18, 23 и 25 августа. В эти дни на Солнце будут заметны небольшие всплески.

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