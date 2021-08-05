Что готовит новый день всем знакам зодиака? Как правильно распределить свои силы? Кому лучше остаться дома? Ответы на все вопросы ищите в гороскопе на 6 августа 2021 года.

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Овен

Луна поднимает настроение. Флирт уводит вас от повседневной рутины. Это вас вдохновляет.

Телец

Вы счастливы, когда можете уйти в себя. Самоанализ необходим любому человеку. Вам также нужно остаться наедине с собой и помедитировать.

Близнецы

Вы начнете день с энтузиазмом. У вас много новых идей. А вот в личной жизни, кажется, все не ладится. Поймите, что для вас важнее сейчас.

Рак

Раки получат интересные новости от знакомых. С этого момента вы захотите расширить свою область знаний. Выбирайте новое хобби с умом.

Лев

Встречи с друзьями доставляют удовольствие, и вы становитесь частью большой компании. Удержите это место, которое принесет в жизнь много позитива.

Дева

Луна готовит вам множество встреч, но некоторые из них будут особенными. Вам важно понимать, что не все люди такие, как кажутся на первый взгляд.

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Весы

Дайте шанс партнеру взять ситуацию в свои руки. Кто знает, может, скоро из этого выйдет что-то серьезное.

Скорпион

Прекрасное начало дня. Добавьте немного спорта и приятной музыки ― и заметите, что уже кайфуете от себя в душе. Не тратьте силы на ссоры.

Стрелец

Сроки работают в вашу пользу. У вас много действенных аргументов. Также звезды рекомендуют не совершать крупных покупок.

Козерог

Встречи с друзьями — это весело. Всегда есть о чем поговорить. Но не забывайте о своей семье, родных и близких. Им нужна ваша поддержка.

Водолей

Сложно снова привыкнуть к повседневной жизни. Кажется, что жизнь дальше — невозможное испытание. Но знайте, что все лечит время. В любви бывают неудачи.

Рыбы

Луна привнесет импульс в этот день. Вы почувствуете, будто готовы совершить важный поступок и выйти на новый уровень отношений. Не медлите.

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