Как приготовить мороженое из йогурта? Ответ вам подскажет наш простой рецепт. Узнайте, как сделать мороженое из йогурта со вкусом лимона в домашних условиях, в пошаговом рецепте от участника «МастерШеф. Профессионалы» Артема Кинаша в материале.

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Ингредиенты:

сахар или сахарная пудра — 200 г

лимон — 2 шт.

сливки высокой жирности — 400 мл

йогурт — 200—300 мл

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Приготовление:

Срезать кожуру с лимонов, натереть ее на терке, затем выжать из лимонов сок. Полученный сок смешать с сахарной пудрой и тертой цедрой. Оставить до растворения сахарной пудры. Хорошо взбить охлажденные сливки. Постепенно тонкой струйкой влить йогурт. Весь процесс должен длиться 2–3 минуты. Добавить в сливки лимонную смесь частями. При этом продолжать взбивать смесь в течение 10 минут. Полученную смесь оставить на два часа в холодильнике.

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Данный рецепт хорош тем, что не предполагает использования специальной мороженицы. Для получения более нежной консистенции нужно после первого часа охлаждения взбить полученную массу еще несколько раз.

Приятного аппетита!

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