Что сулят звезды на 5 августа 2021 года? Читайте подробно в астрологическом прогнозе от экстрасенсов СТБ.

Овен

В этот день можно многого добиться. Однако важно помнить, что за все нужно благодарить. Энергия благодарности выведет вас на правильный путь.

Телец

Вы хорошо ладите с другими и можете прекрасно работать в команде. У вас есть интересные предложения, поэтому не медлите с ними.

Близнецы

Ваш источник идей просто бьет ключом. Вы также знаете, чего хотите. Это помогает вам вовремя взяться за ум и перестать валять дурака.

Рак

Теперь у вас есть обзор на ситуацию со всех сторон. Попробуйте быть более объективными и честными. Даже если это не очень нравится.

Лев

Одиночки должны держать руку на пульсе. Любовь в поле зрения. Не бойтесь флиртовать и проявлять инициативу.

Дева

У вас есть козыри, вы убедительны. Пользуйтесь этим. Развивайте свои ораторские способности. Так можно добиться успехов.

Весы

Вы начнете день счастливым и с новой энергией. Луна вдохновляет и поднимает настроение. Вечером напишите старым друзьям и поболтайте по душам.

Скорпион

Вы найдете интересные контакты, которые помогут вам продвинуться в профессиональном плане. Доверяйте своему внутреннему голосу. Это продвинет вас дальше.

Стрелец

Вы проведете несколько важных разговоров, исследуете ситуацию. Это может испортить ваше настроение, однако близкие помогут справиться со всеми проблемами.

Козерог

Сроки работают в вашу пользу. Вы впереди игры. Поэтому если что-то задерживается, не мешайте событиям.

Водолей

Вам не нужна компания, вам нужно время для себя. Посвятите этот день только себе.

Рыбы

Не позволяйте давить на себя. Только вы определяете свой темп. Встреча может быть сорвана, однако грустить точно не стоит.

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