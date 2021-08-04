Банановое мороженое: рецепт в домашних условиях от участника «МастерШеф»
04.08.2021
Банановое мороженое станет любимым летним десертом всех сладкоежек, а также приверженцев правильного питания. В состав этого мороженого входят только бананы, орехи и сливки, а значит, его очень просто приготовить в домашних условиях. А если взять именно кокосовые сливки, то такой десерт оценят даже веганы. Читайте в нашем материале пошаговый рецепт бананового мороженого от суперфиналиста «МастерШеф. Профессионалы» Юры Негрича и наслаждайтесь непередаваемым вкусом этого низкокалорийного десерта.
Ингредиенты:
- бананы — 3 шт.
- сливки нежирные (или кокосовые) — 100 мл
- орехи — по вкусу
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Способ приготовления:
- Очистите бананы от кожуры и нарежьте на крупные кружочки.
- Выложите бананы в силиконовую форму или пластиковый контейнер и поставьте в морозилку на 2—8 часов.
- Переложите замороженные бананы в блендер, добавьте орехи и измельчите.
- Добавьте сливки и еще раз взбейте массу блендером.
- Выложите мороженое в креманки и украсьте по вкусу орехами, ягодами, шоколадом, кокосовой стружкой и пр.
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