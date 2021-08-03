Лето полностью вступило в свои права и дарит нам долгожданное тепло. Пора пройтись по магазинам в поисках идеального платья. Вот только какой принт выбрать? Что актуально в сезоне лето 2021? Ответ найдете в нашем материале.

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Цветочный принт

Какой самый актуальный принт может быть летом? Конечно же, цветочный! Мелкая россыпь ромашек или незабудок на нежном фоне разбеленных оттенков тканей придадут вашему образу неповторимую легкость и женственность. Крупные цветы также не теряют актуальности. К слову, такие принты будут на пике популярности еще несколько сезонов подряд. Так что смело инвестируйте в летние платья или сарафаны. Они вам пригодятся еще очень долго.

Полосатый рейс

В сезоне лето 2021 один из самых актуальных принтов ― вертикальная полоска. Она не только ассоциируется у многих с морем, но и помогает визуально вытянуть фигуру и скрыть пару лишних килограмм (если вдруг вы не успели дойти до спортзала). Не ограничивайте себя привычными цветами ― черным и синим. Долой стереотипы! Выбирайте яркие, сочные оттенки желтого, зеленого, розового или любого другого цвета. Тут нет каких-либо ограничений.

Клетка

Клетка также не теряет актуальности. В новом сезоне огромной популярностью будет пользоваться шахматка и ткани, расчерченные на квадраты. Второе по популярности место заняла шотландка. Однако с небольшими изменениями. Привычные насыщенные цвета заменят разбеленные оттенки красного, розового и зеленого. Что же, в сезоне лето 2021 в моде нежность и естественность.

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Лозунги

Мода циклична. И если несколько лет назад лозунги считались неким моветоном, то в сезоне лето 2021 кричащие надписи вновь ворвались на модный Олимп и планируют тут немного задержаться. Один нюанс: мода стала смелее и теперь может во весь голос заявить о своей четкой гражданской позиции и, главное, о свободе выбора! Не стоит вступать в горячии дискусии. Хотите, чтобы вас услышали? Продемонстрируйте свою позицию с помощью одежды. Уверяем: вас точно заметят.

Море волнуется раз…

Море ― еще один источник вдохновения для многих дизайнеров. Ибо только всматриваясь в бездонные синие глубины и наблюдая за волнами, можно отыскать в себе силы двигаться дальше и достичь душевного равновесия. Именно поэтому морская тема в сезоне лето 2021 на пике своей популярности. Рыбки, кораллы, ракушки или просто платья цвета морской волны, ― все модели очень актуальны.

Тропический принт

Карантин и пандемия коронавируса не могли не отразиться на модных тенденциях этого сезона. И если вам пока не светит отпуск в солнечных тропиках, не стоит отчаиваться. Достаточно примерять наряды с аналогичными принтами. Слоны, огромные цветы или пальмы, ― такие рисунки вмиг перенесут вас в жаркие страны и подарят летнее настроение на долгое время.

Горошек

И последний, но не по значению, а лишь по очереди, ― горошек. Он вряд ли когда-либо утратит свою актуальность. Правда, в сезоне лето 2021 стоит отдать предпочтение черно-белой гамме. А вот размер в данном случае совсем не имеет значения. Главное, не переборщить с цветом и отдать предпочтение классике.

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