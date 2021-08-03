Как приготовить кукурузу в духовке? Участник «МастерШеф. Профессионалы» Дмирий Касап поделился простым и очень вкусным рецептом. Пошаговый рецепт кукурузы в духовке читайте в материале.

Больше по теме: Кабачки по-корейски: рецепт на зиму от Сергея Калинина

Ингредиенты:

кукуруза

сливочное масло — по 20 г на початок,

петрушка — небольшой пучек

укроп — небольшой пучек

соль, перец — по вкусу

специи (розмарин, тимьян, мускат или чеснок) — по вкусу

Больше по теме: Как сделать квас в домашних условиях: рецепт приготовления

Приготовление:

Чистим кукурузу. Делаем смесь из масла,мелко порубленной зелени, соли и перца. Готовой смесью тщательно обмазываем кукурузу. Заворачиваем каждый початок в фольгу и затем еще в пекарскую бумагу. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.

Приятного аппетита!

Больше по теме: Как выбрать идеальные помидоры для консервации на зиму

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ