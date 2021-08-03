Как справиться с жарой без кондиционера

Как бороться с жарой ‒ этот вопрос сейчас, как никогда, актуален. Кондиционер ‒ давно не роскошь и тем более не прихоть. Без этой техники не обойтись в знойную погоду. Но что делать тем людям, в чьих квартирах или домах нет кондиционера? Как спасаться от жары? Об этом читайте в нашем материале.

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Боремся с жарой с помощью воды

Во время жары нужно много пить. Но тут важно знать, какие напитки употреблять не стоит. Лучше отказаться от сладкой газировки, соков и алкоголя. Эти напитки не только не утоляют жажду, но и провоцируют ее.

Так, а что тогда пить? Обычную или минеральную воду, несладкий компот и зеленый чай. Кстати, чтобы легче перенести жару, можно выпить горячий чай. Да-да! Ведь горячие напитки провоцируют выделение пота, а он, в свою очередь, забирает часть тепла, тем самым охлаждая организм.

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Боремся с жарой с помощью еды

Как бы это странно ни звучало, но употребление некоторых продуктов действительно помогает пережить жару. Так, лучше всего отдать предпочтение свежим овощам и фруктам. А вот от фаст-фуда, колбасных изделий и салатов типа оливье или сельди под шубой лучше отказаться. Такие блюда не только вредят здоровью, но еще и провоцируют появление жажды.

Боремся с жарой с помощью одежды

Спасаться от жары можно также с помощью одежды. Летом лучше всего отдать предпочтение изделиям из натуральных тканей свободного кроя и светлых оттенков. Летом так же стоит отказаться от ношения закрытой обуви, ведь нога, например, в кроссовках, быстро потеет.

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Еще парочка полезных советов, как справиться с жарой в квартире

Для того, чтобы облегчить страдания в жару, можно воспользоваться несколькими лайфхаками:

Протирайте за ушами мокрым платком.

Почаще умывайтесь и ополаскивайте руки прохладной водой.

Периодически опускайте ноги в миску с прохладной водой.

Набирайте в грелку холодную воду и прикладывайте к телу.

Старайтесь не выходить на улицу с 12:00 до 16:00 ‒ это самое пекло.

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