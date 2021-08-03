Самое время узнать, что же приготовил новый день всем знакам зодиака. Прогноз на 4 августа 2021 года — читайте в гороскопе от экстрасенсов СТБ.

Овен

Придется подождать своих коллег. Да, они замедлились. Однако успокойтесь. Это шанс для вас проявить свои навыки и высокий профессионализм.

Телец

У вас еще много дел. Вы правильно настроены и готовы действовать. Вперед! Никто не сможет вас демотивировать.

Близнецы

Ваши мысли совершенно в другом месте. Не ввязывайтесь ни в какие новые действия и не позволяйте себе суетиться.

Рак

Вы устали и, вероятно, ляжете спать раньше обычного. Это крайне необходимо. Поэтому отключите телефон и выпейте заранее травяной чай.

Лев

Луна будет негативно влиять на вас с 9:42 до 10:47. Не назначайте важные встречи в этот час. Также не беритесь за сложные дела.

Дева

Ваши дела в работе идут с головокружительной скоростью. Вы в хорошем настроении и много делаете с первого раза. Время вспомнить друзей и вечер провести с ними.

Весы

Вы не чувствуете себя воодушевленным. Все дело в работе и быте, которые нависли над вами темной тучей. Наслаждайтесь мягкой летней ночью. Освободите мысли от дел.

Скорпион

За этот короткий промежуток времени вы полностью измотались. Более того, вы чувствуете, что вам мешают. Время разобраться с завистниками.

Стрелец

Ваши друзья позаботятся о том, чтобы вы не скучали. Позвольте им прийти к вам в гости. Или же сами пригласите близких на ужин.

Козерог

Совместите полезное с приятным. Научитесь разгружать мысли и хлам. Заметили, как беспорядок в доме напрямую влияет на ваше самочувствие?

Водолей

Луна делает вас столь же эмоциональным, сколь и страстным. Поэтому не сопротивляйтесь своим чувствам.

Рыбы

Вы реагируете интуитивно. Это может быть совершенно неправильным. Но если вы извинитесь за причиненные обиды, то наверстаете упущенное.

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