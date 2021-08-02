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Малосольные огурцы в пакете: рецепт приготовления

02.08.2021

Как приготовить малосольные огурцы в пакете? Сухой посол – это способ приготовления соленых огурцов, при котором не используется рассол. Он требует минимум времени и усилий, к тому же приготовленные по этому рецепту малосольные огурцы получаются очень вкусными. Читайте, как сделать малосольные огурцы в пакете пошагово.

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малосологурцы

Ингредиенты

  • Огурцы — 1 кг
  • Соль — 1 ст. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Зубок чеснока — 2–3 шт.
  • Пучок укропа

Приготовление

  1. Хорошо вымыть огурцы, обрезать кончики с двух сторон.
  2. Укроп помыть, стряхнуть лишнюю воду, можно мелко нарезать.
  3. Выбрать крепкий полиэтиленовый пакет. Сложить в него огурцы, насыпать соль и сахар, добавить чеснок, порезанный пластинками, и укроп.
  4. Завязать пакет и несколько раз встряхнуть, чтобы соль с сахаром распределились равномерно.
  5. Пакет убрать в холодильник минимум на 6 часов.

Можно сделать вкус огурцов более пикантным, добавляя другие специи и травы. Например, очень хорошо добавлять целые горошины кориандра и душистого перца, зелень кинзы, сельдерея или тархуна, листья вишни, хрена, смородины, мелко нарезанный острый перец.

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Готовые малосольные огурцы хранить в холодильнике. Этот продукт активно отдает сок, поэтому хранится не более 2–3 дней.

Приятного аппетита!

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