Сегодня, 2 августа, празднуется Ильин день. Что нельзя делать в день Ильи, а также о приметах, обрядах и традициях рассказала участница «Битвы экстрасенсов» Ярослава Федорова.

Что нельзя делать на Ильин день

В этот праздник ни в коем случае нельзя было работать в поле, находиться в воде, громко петь, кричать, находиться под деревьями или соснами с двумя верхушками. По мнению людей, 2 августа в Ильин день вся нечистая сила вселялась в диких и домашних зверей, поэтому нельзя было выпускать домашних питомцев в этот день из дома. А если уже выпустили – то целый день животное не впускали, чтобы нечисть не проникла в дом. Считалось, что если это произойдет, то в последствии в дом может попасть молния, которую пошлет святой Илья на нечистую силу. Ведь именно в этот день пророк скачет на своей колеснице по небу и наказывает праведным гневом всю нечисть.

В Ильин день крестьяне доставали ружья, чтобы защититься от нечисти, вселившейся в диких зверей. А рыболовы выпускали обратно в водоем рыбу, если у нее были красные глаза, потому что считали, что в нее тоже вселилась нечисть. Также была традиция 2 августа не выпускать скот на пастбища. По той же причине, что и домашних питомцев. Скот мог быть наказан молнией и громом, если в него вселится нечистая сила.

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Ярослава Федорова также рассказала про Ильин день:

«Наши языческие предки в этот день почитали Бога Перуна – божество самых могущественных небесных сил неба – грома и молний. Считалось, что это Божество было безжалостным к темным силами и повергало всю нечисть с помощью молний, а после повержения врага с неба проливался дождь. В связи с этим при становлении христианства на образ пророка Ильи перенесли образ бога-громовержца. В народе пророк Илья пользовался большим уважением, поскольку всячески боролся с несправедливостью и неправдой. Илья считался повелителем дождей, грома и молний, а следовательно он влиял на плодородие и жизненный цикл растений и животных».

Экстрасенс добавляет, что именно нельзя делать в этот день:

«В день святого Ильи люди не занимались сельскохозяйственными работами. День Ильи-пророка был связан с завершением покоса сена и началом жатвы. Считалось, что именно в Ильин день заканчивается лето и начинается осень. В Ильин день и после него купание в водоемах — под запретом: вода становится очень холодной — можно простудиться, а также в ней в этот праздник можно встретить всякую нечисть. В праздник Ильи только умываются родниковой водой: это защищает от болезней и порчи. Кроме того, в День Ильи нельзя было отпускать домашних животных на улицу, чтобы нечистая сила не вселилась в них. В этот день нельзя проходить и стоять на перекрестках – поскольку нечисть, гонимая пророком Ильей, может вселиться в стоящего человека».

Если в Ильин день была гроза, то была традиция завешивать плотно все окна и не выходить на улицу. Женщины должны были повязывать на голову платки. И необходимо было зажигать свечу и много молиться, прося Илью спасти семью и дом от молнии и грома – гнева Божьего. Вечером перед днем Ильи крестьяне все вокруг окуривали ладаном и молились, чтобы избежать наказания Ильи.

Нельзя купаться в Ильин день было, поскольку считалось, что в водоемы возвращалась вся нечисть, которая их покинула на Ивана Купала. Те, кто рисковал и купался, часто тонули – считалось, что нечисть утаскивала их на дно.

Нельзя было в Ильин день работать в огороде. Могли сгнить корни огурцов и вообще пропасть и испортиться весь урожай. А вот пасечникам разрешалось работать в этот день, потому что пчелы – божьи труженицы, и Илья никогда бы не послал молнию в улей.

Приметы на Ильин день:

После праздника Ильи дневное время суток молниеносно убывало.

До Ильи люди купаются, а после него с речкой прощаются.

С праздника Ильи вода все холоднее.

Слышен гром, то Илья небеса объезжает в своей колеснице.

Ильей жатва начинается, а летечко заканчивается.

До Ильи облака плывут по ветру, а с Ильи — супротив ветра.

До Ильи даже поп дождика не умолит, а после него баба своим фартуком нагонит.

После Ильина дня ночь темна и особенно длинна: крестьяне все высыпаются, а кони и коровы наедаются.

Кто попал в этот день под дождь, то запасся здоровьем на весь год.

Кто в это день копны считает, тот скоро все добро растеряет.

Если в этот день слышен гром – орехи будут портиться.

Ласточки улетают на юг в этот день – начинается осенняя пора.

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Обряды на Ильин день, 2 августа:

Ярослава Федорова рассказала, что «традиционно в этот день в селениях устраивали совместные трапезы, которые переходили в гуляния. На столах обязательно должен был стоять хлеб, испеченный из муки нового урожая, также считалось необходимым поделиться едой с малоимущими. В день Ильи пасечники первый раз вырезают соты и угощают ими родных и близких».

Так как не только люди боялись кары святого пророка, но и нечистая сила, то по народным поверьям, стараясь спрятаться от карающего Ильи, нечисть могла не только вселиться в домашних и диких животных и скот, а даже войти в человека, который не носит креста.

Чтобы этого не допустить, 2 августа до восхода солнца нужно было сделать следующее. Зажечь свечу из церкви и, перекрестившись, сказать вслух 3 раза: «Святой Илья, поднимаю глаза и молю тебя: убереги меня от проделок нечистых, от козней проклятых. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».

Чтобы нечистая сила не спряталась в доме и в него не попали молнии Ильи-пророка, нужно было закрыть двери дома, завесить зеркала и спрятать или накрыть все блестящее, что было в доме, а также зажигалась крещенская или четверговая свеча и читался заговор: «Свят, свят, свят! Илья-пророк, избавь от грома трясучего, от стрелы летучей. Аминь».

Но в то же время молитвы к святому Илье считались наиболее сильными. К пророку обращались с абсолютно разными просьбами: от разрешения проблем со здоровьем до снятия порчи. Например, чтобы защитить себя от темного колдовства, в день Ильи-пророка нужно было умыться дождевой водой, сказав 3 раза слова заговора: «Ты, Илья-пророк, туго тетиву тянешь, метко огненной стрелой стреляешь, врага и супостата убиваешь, чтобы меня, раба(у) Божьего(ью) (имя), не испортили, не исколдовали. Аминь».

Существует и молитва в день Ильи о здоровье: «Молюсь тебе, святой Божий Илья! Пошли тридцать ангелов в златокованом платье, с луки и стрелы, да отбивают и отстреливают от раба Божия (имя) уроки и призоры и притки, щипоты и ломотья и ветроносное язво. Спустите мне гром и молнию, отбивайте и отстреливайте от раба Божия (имя) уроки и призоры, потяготы и позевоты».

А при болезни больному человеку нужно читать такую молитву: «В океане-море стоит Божий остров, на том острове камень лежит, на камне святой пророк Илья с небесными ангелами сидит. Стрелами святые стреляют, от меня, (имя), болезни отгоняют. Да будет так».

Также 2 августа был популярен обряд-заговор на привлечение денег. Нужно было в этот день обсыпать свои комнаты заговоренным маком. Заговаривался мак так:

Илья щедрый, расщедрись на мой мак так,

Чтоб он народил мне пятак,

Пятак народил десятку,

Десятки породили бы мне достатки.

Ключ, замок. Язык.

Аминь. Аминь. Аминь.

После этого мак нужно было оставить полежать в доме 3 дня, затем его необходимо было замести и высыпать под дерево.

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