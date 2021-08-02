гороскоп на месяц

Гороскоп на август 2021 года расскажет, чего ждать каждому из знаков зодиака. Кому звезды сулят прибыль и исполнение желаний, а кто должен быть более сдержанным? Читайте гороскоп на август 2021 года от дважды победителя проекта «Битва экстрасенсов» и эксперта мистического проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова.

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Овны

Начало месяца порадует перспективными знакомствами. На пути представителей знака встретятся люди, которые помогут покорить новые вершины. В конце августа обратите внимание на свой рацион ― ваша пищеварительная система будет уязвима.

Тельцы

В конце лета многим Тельцам придется столкнуться с теми делами и начинаниями, в которых ранее они претерпели неудачи. Но не стоит заранее настраивать себя на негатив. Теперь на вашей стороне надёжный союзник ― опыт.

Близнецы

Вдохновение станет верным спутником Близнецов в этот период. А потому даже за самые скучные и рутинные задачи представители знака будут браться с задором и креативом. В конце августа возможны конфликты с родственниками. Чтобы этого избежать, старайтесь чаще говорить по душам с близкими людьми.

Раки

Последний месяц лета сулит Ракам удачу в новых начинаниях. А потому звезды не советуют откладывать на завтра те дела, которые можете сделать сегодня. В конце августа будьте внимательнее к своему здоровью ― возможны обострения хронических заболеваний.

Львы

В этот период упрямство Львов может достигнуть своего пика. В связи с чем возможны затяжные конфликты с окружающими людьми. Но как бы ни хотелось вам проявить свою категоричность, постарайтесь воздержаться. Так как советы коллег и знакомых помогут избежать многих ошибок.

Девы

Не стоит торопиться с выводами о происходящих в вашей жизни событиях. То, что кажется неприятностями, спустя время может стать удачным стечением обстоятельств. Главное ― посмотреть на происходящее под правильным углом и по максимуму извлечь пользу из этой ситуации.

Весы

Начало месяца для Весов ― удачный период в профессиональном плане. Те проекты и начинания, о которых представители знака давно мечтали, теперь станут реальностью. Но при этом звезды советуют держаться подальше от конфликтов в коллективе. Так как они могут бросить тень на ваш авторитет.

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Скорпионы

Конец лета для Скорпионов ― благоприятное время, чтобы пересмотреть свои привычки. Избавиться от ненужного балласта и выстроить свой день так, чтобы он был максимально продуктивным, вам будет несложно. Главное ― проявить эту инициативу уже в первых числах месяца.

Стрельцы

Начало августа порадует Стрельцов удачным разрешением бытовых трудностей. Особенно это касается вопросов, связанных с бумажной волокитой. В конце месяца звезды сулят представителям знака душевные встречи с друзьями. Постарайтесь найти для этого время.

Козероги

В этом месяце обстоятельства будут работать на успех Козерогов. А потому звезды советуют не откладывать в дальний ящик новые начинания. Середина месяца ― удачный период для творчества. Вдохновение будет вашим частым гостем.

Водолеи

Звезды советуют Водолеям быть крайне внимательными в тех вопросах, которые связаны с точными расчетами и финансовыми вложениями. Расположение небесных тел будет подталкивать представителей знака к невнимательности. В связи с чем есть риск допустить досадную ошибку. Зато в сфере личных отношений август сулит идиллию. Отличный повод, чтобы уладить давние разногласия с близкими людьми.

Рыбы

В этом месяце Рыбы с легкостью могут добиться новых высот в профессиональной сфере деятельности. Достичь того уровня, к которому вы давно стремились, будет легко. Главное при этом ― держаться подальше от людей, которые пытаются вселить в вас неуверенность в собственных силах. Помните, что главный ваш союзник в этом месяце ― оптимизм.

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