Что сулят звезды всем знакам зодиака? Как правильно и плодотворно провести новый день? Читайте астрологический прогноз на 3 августа 2021 года.

Овен

Вам точно не надо ничего торопить. Подождите и подумайте, прежде чем действовать. Отложите важные встречи.

Телец

Вы наконец-то чувствуете себя лучше. Настроение улучшится. Апатия покидает вас, а чувства влюбленности возвращаются. Продолжайте в том же духе.

Близнецы

Не позволяйте никому оказывать на вас давление. Умейте смело отстаивать свои границы. Таким образом вы покажете, что манипуляции с вами точно не пройдут.

Рак

У вас сейчас неспокойный темп. Вы должны делать иногда паузы, поскольку к вам приходит все больше и больше работы. Рискуете заработать нервный срыв.

Лев

Наступает лунный период, который сорвет несколько ваших планов. Вы должны оставить позади свои эксперименты и риски. Действуйте строго по инструкции.

Дева

Вы очаровываете других своим обаянием и изобретательностью. Вам даже немного завидуют окружающие.

Весы

Просто сядьте на террасе и посмотрите на свет свечей. Научитесь расслабляться. Вашей нервной системе крайне необходима перезагрузка. Не доводите себя до стресса.

Скорпион

У вас много дел, но прогресс будет. Постарайтесь не отвлекаться на выяснение отношений. Не влезайте в ссоры и споры. Иначе окажетесь виноватым.

Стрелец

Вы, наконец, проходите через то, чего давно хотели. Этот жизненный этап сложный. Однако он вам послан судьбой. Пришло время научиться чему-то новому.

Козерог

Вы чувствуете, что замедлились. Апатия и бессилие атакуют вас каждый вечер. Это нормально, когда дело касается работы и быта. Дайте себе возможность остановиться и уединиться.

Водолей

Вы немного сбились с пути и не можете сосредоточиться. Не спешите. К вечеру все наладится и придут новые идеи.

Рыбы

Кажется, что личная жизнь рушится? Попробуйте всю инициативу взять в свои руки. Устройте романтический вечер. Сразу заметите, как вторая половина расцветет.

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