Гороскоп на 2 августа 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит тщательно проверять всю информацию, а кто будет наделен чрезвычайной энергичностью? Читайте гороскоп на 2 августа 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вам стоит посвятить время семье. Если есть возможность, можно взять выходной и заняться пассивным отдыхом. Обратите внимание на свое здоровье.

Телец

Не стоит браться за выполнение сложных задач. Постарайтесь ничего не обещать окружающим ― при невыполнении чего-то даже самого незначительного Ваш авторитет может упасть до нуля. Обратите внимание на свое здоровье.

Близнецы

У вас возможны позитивные изменения в работе. Именно поэтому вам стоит проявить все свои таланты и личные качества. Но не забывайте о тех, кто ждёт вас дома.

Рак

В вас проснется ревность. Это касается не только личной жизни, но и профессиональной. Постарайтесь держать себя в руках. Обратите внимание на свое здоровье. Особенно это касается опорно-двигательного аппарата.

Лев

Не создавайте проблему на ровном месте. Вы будете настроены «делать из мухи слона». Берегите эмоциональные силы. Встреча с друзьями способна уравновесить ваше эмоциональное состояние. Отдохните и восстановите свои силы.

Дева

Постарайтесь заняться творчеством. Будьте осторожны в общении с людьми, ваши остроты могут обидеть окружающих. Будьте внимательны к родным. Не участвуйте в авантюрах.

Весы

У Вас появится возможность отдохнуть от всех дел и заняться творчеством. Постарайтесь больше времени уделить своим близким. Избегайте ссор и скандалов.

Скорпион

Уделите особое внимание своей амурной жизни. Любовь – чувство, которое сегодня и сейчас должно стоять на первом месте. В профессии стоит взять тайм-аут. Отдохните.

Стрелец

День благоприятен для начала реализации планов. Но из всего списка стоит выбрать самое важное, так как распыляться на мелочи звезды не советуют. Это решение вы должны принять самостоятельно, не стоит надеяться на другого.

Козерог

Энергия так и будет выплескиваться из вас огромным потоком. Старайтесь ее направить в нужное русло, так как упущенное сегодня будет очень сложно наверстать. Исключите физические нагрузки и обратите внимание на свое здоровье.

Водолей

День пролетит в работе и делах. Но не забывайте о родных и близких. Постарайтесь проверять всю информацию, которая поступает вам. Нельзя верить просто на слово. В романтических отношениях будьте тактичны и подбирайте слова.

Рыбы

Вы наделены необузданной энергией, но нужно решить, куда её направить. Не удивляйтесь, если позиция окружения отличается от вашей. Старайтесь не ссориться с родственниками, проявите терпение.

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