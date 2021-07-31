Третий месяц лета предвещает не только дождливые дни, но и несколько неприятных для здоровья магнитных бурь. Не секрет, что игнорировать такие явления природы нельзя. Поэтому экстрасенсы поделились графиком магнитных бурь на август 2021 года, который вы найдете в материале.

Геомагнитные возмущения нашей планеты происходят, как правило, во время усиления солнечной активности. Но в последнее время также происходит ускоренное смещение магнитных полюсов Земли, что тоже вызывает вибрации в магнитном поле. Все вместе это оказывает дополнительное негативное влияние на здоровье множества людей.

К тому же это явление обладает накопительным эффектом, поэтому бороться за хорошее самочувствие придется с усилием воли. Для этого нужно начать делать простейшую зарядку по утрам, принимать контрастный душ, меньше находиться на солнце и пить больше травяного чая. В дни усиленной магнитной активности лучше сохранять спокойствие и не позволять себе нервничать.

2–3 августа. В начале месяца ожидается длительная, но средней интенсивности магнитная буря. Метеозависимые люди будут испытывать проблемы со сном, повышенную раздражительность, а у склонных к скачкам давления в неблагоприятные дни может ухудшиться состояние.

16–17 августа. К Земле дойдет солнечный ветер, несущий с собой следы мощной вспышки. Этот период крайне опасен для гипертоников, а также тех, у кого имеются выраженные проблемы с сердцем или психикой. У восприимчивых людей будут отмечаться нарушения сна, головная боль и эмоциональная несдержанность.

18–20 августа. После мощной магнитной бури придет новая – средней степени. У метеозависимых людей она вызовет нарушение сна, головные боли, а также перепады давления.

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