Какой будет новая неделя? Что приготовили звезды всем знакам зодиака? Читайте в гороскопе на неделю с 2 по 8 августа 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вашей энергии будет сполна хватать на всё. Неделя начнется нелегко, но ваша работоспособность и сосредоточенность на задачах принесут свои результаты. Постарайтесь действовать методично и спокойно, не допуская опрометчивых решений и эмоций.

Телец

Вы можете прожить эту неделю удачнее всего за всё лето. Настроение будет позитивным весь период, и вы сможете заметить необычайный прилив сил и энергии. Все дела будут спориться. 3 августа будет удачным для любых переговоров, встреч, собеседований, отправки сообщений или оформления бумаг.

Близнецы

Начало недели может не прийтись вам по вкусу из-за некоторого недопонимания с коллегами, но ваша гибкость позволит не наломать дров, и уже к среде вы сможете окунуться целиком и полностью в свою привычную стихию ― успеха, везения и признания.

Рак

Эта неделя может вас серьезно вымотать и заставить полностью потратиться на нужные вещи и медикаменты. Не становитесь заложником собственных иллюзий, постарайтесь контролировать свои траты и поддерживать приятельские отношения с окружающими, чтобы резкое словцо не испортило ненароком вам погоду в доме.

Лев

Понедельник будет для вас избыточным в плане эмоций. Старайтесь не планировать на этот день посещение салона или парикмахерской, а также визит к врачу. Неделя поставит вас перед необходимостью балансировать и находиться в поисках гармонии. Вам может захотеться либо все, либо ничего. Но постарайтесь найти золотую середину.

Дева

На этой неделе в работе могут наметиться некоторые подвижки на пути к большому успеху. Это может касаться будущего поступления в вуз или других проектов, связанных с учебой и повышением квалификации. Впрочем, суеты и разногласий с родными избежать не удастся.

Весы

Неделя приблизит вас к некоторому важному для вас разговору. Вам давно пора обсудить с любимым человеком важные вопросы, касающиеся совместного будущего. Не затягивайте с переговорами и встречами. Все семейные задачи можно решить максимально выгодно для себя именно на этой неделе. Подготовьте проникновенный и эмоциональный спич на 3 августа ― и победа вам обеспечена.

Скорпион

На этой неделе будет несколько удачных периодов для покупок и поездок. Позвольте себе сделать акцент на семейных и личных делах, а не работе. Самыми активными и энергичными днями для вас будут 5 и 6 числа. Звезды поощрят ваши затраты и силы, длительные прогулки, спорт и бизнес-проекты.

Стрелец

На этой неделе вы сможете показать свои возможности руководству и захотите претендовать на повышение или премию. Чем выше будет ваша активная деятельность, тем больших результатов вы сможете добиться. Важно прилагать максимальные усилия ради достижения вашей цели и не пасовать перед трудностями.

Козерог

Напряженный Меркурий может стать причиной некоторых сбоев в ваших планах. Не суетитесь и не нервничайте. Спокойно реагируйте на все происходящее даже в том случае, если в день у вас будет запланировано много встреч, а телефон будет буквально разрываться от входящих звонков. Спонтанность ― оваш козырь, распоряжайтесь им мудро.

Водолей

Вам сложно будет планировать важные дела на этой неделе, но все они пройдут как положено даже без ваших усилий. Голову займут проблемы, которые могли преобладать в вашей жизни еще в июне ― первой половине июля. У вас будет возможность решить свою проблему раз и навсегда, чтобы не возвращаться к ней больше.

Рыбы

Понедельник может ознаменоваться некоторым напряжением на работе. Это всего лишь намек на то, что вам необходимо продолжать изучать важный пласт информации. Зато уже к середине недели у вас получится осознать свою проблему и сделать правильный для себя выбор. Если вам отказали по работе, ищите другие возможности реабилитироваться, чтобы получить ее. Звезды на вашей стороне, пробуйте еще.

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