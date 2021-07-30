Модные стрижки на длинные волосы 2021: тренды на год

Ухоженные и здоровые волосы большой длины – огромное богатство. Издавна роскошные волосы старались отрастить все девушки, ведь толстая и самая длинная коса всегда считалась особенной изюминкой для юных красавиц. Сегодня модницы все чаще носят локоны распущенными, выбирая длинные стрижки, преображающие внешность женщины, делая огромную длину ухоженной и аккуратной. Смотрите модные стрижки на длинные волосы 2021 года в материале.

Как подстричь длинные волосы – идеи, тенденции, тренды

Выбирая женские длинные стрижки, стоит, в первую очередь, рассматривать те идеи, которые подойдут именно вам по типу. Оптимальными на сегодня считаются длинные стрижки, при которых длину только освежают, отрезая истонченные кончики без использования филировки. Такой простой способ позволит сделать ваш образ естественным, кончики ровными, а внешний вид волос ухоженным. Модно, просто и со вкусом – именно так можно характеризовать ровное или округлое состригание кончиков.

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Техника каскад

Каскад – это универсальный пример прически для длинных локонов, принцип которой заключается в формировании нескольких слоистых уровней по всей длине волос.

Модный каскад предусматривает плавный переход одного слоя в другой, создавая при этом легкие волны, женственно струящиеся по плечам. Уровней может быть несколько. Мастер сам сориентируется, как подстричь длинные волосы, чтобы это было красиво.

Каскадные женские длинные стрижки могут дополняться прямой либо косой челкой. Удлиненной челкой вы также сможете дополнить свой новый образ. Здесь все зависит от вашего типа лица и структуры волос.

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Асимметрия

Асимметричные стрижки на длинные волосы будут модные в 2021 году, как никогда, ведь оригинальные идеи асимметричных изгибов наиболее выгодно можно показать и применить на длинных прядях. Здесь есть куда двигаться.

Модные длинные стрижки с асимметрией могут создавать как нежные и романтичные образы, так и игривые и вызывающие луки для самых смелых и неординарных обладательниц длинных локонов.

Женские асимметричные длинные стрижки – это игра контрастов, сложные силуэты прически, оригинальные идеи окрашивания на неровных локонах большой длины.

Выбирая модные стрижки на длинные волосы с асимметрией, вы можете подобрать разные варианты челки. Асимметрия лучше всего смотрится на прямых и густых волосах, но хороший мастер сможет выполнить модные длинные стрижки с асимметрией и на кудрявых и вьющихся прядях.

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Рваные пряди и стрижки с выбритыми частями

А вот экстремалкам и женщинам, которые готовы на всевозможные эксперименты, стоит взять во внимание модные тренды стрижки на длинные волосы, реализующиеся в таких вариациях, как рваная стрижка и стрижка с выбритыми частями. Эффектно и неординарно. По-новому и вызывающе – так можно характеризовать эти модные стрижки на длинные волосы.

Если вы активная, целеустремленная и стильная девушка, рваные стрижки на длинные волосы с градуировкой придадут вашим локонам неординарный вид.

Легкая небрежность сейчас в моде, поэтому такой образ будет гармонично дополнять вашу яркую индивидуальность. Экстравагантные стрижки с выбритыми частями на висках и затылке креативно выглядят и на длинных локонах – это взрыв эмоций, который демонстрирует посредством неординарной внешности эксклюзивное чувство стиля круто подстриженной модницы. Длинные стрижки и выбритые виски – это одна из любимых тем эпатажных звезд. Для женщин креативных придутся по вкусу оригинальные выбритые узоры на затылке и висках в сочетании с длинными ровными волосами или слоистой стрижкой.

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Стрижки с резким переходом

Хотим отдельно выделить модные стрижки на длинные волосы с резким переходом. Это могут быть женские длинные стрижки, где мастер делает резкий переход от челки к основной части волос, или резкий переход между слоями в каскадной стрижке.

Также вызывающими и запоминающимися являются модные стрижки на длинные волосы с асимметрией, где подобные переходы наиболее явны и актуальны.

В тренде густая прямая челка с длинными прямыми или подстриженными полукругом волосами. Также заинтересуют многих модные стрижки на длинные волосы с многоуровневой шапочкой и прямыми прядями.

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Стрижка сессон

А вот плавные переходы демонстрируют модные длинные стрижки в романтическом стиле под названием сессон. Такой вариант выполняется, как правило, на густых и прямых локонах. Длинные стрижки сессон – это непревзойденные идеи, помогающие женщине достичь эксклюзивного ретро-образа.

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