Что такое капсульный гардероб? Какие преимущества капсульного гардероба? Как подобрать капсульный гардероб специально для себя? Читайте наш материал, чтобы узнать ответы на все эти вопросы.

Что такое капсульный гардероб

Капсульный гардероб – это 20 или 30 вещей из вашего основного гардероба, которые идеально сочетаются между собой и подбираются в основном на один из сезонов: зиму, весну, лето или осень. Подразумевается, что вы можете носить эти вещи на протяжении всех трех месяцев, сочетая их и придумывая новые образы, не добавляя новые элементы одежды. В капсульный гардероб не входят обувь и аксессуары.

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Преимущества капсульного гардероба:

Экономия времени. Вам не надо ломать голову, подойдет ли блузка к юбке, ведь в пределах капсулы вещи отлично сочетаются. Или думать утром, что надеть, потому что количество вещей ограничено. Экономия денег. Принцип составления капсул делает бессмысленными спонтанные покупки, которые потом лежат без дела. Каждое обновление гардероба становится продуманным, так как нельзя забывать о сочетаемости вещей между собой. Экономия места. Этот способ отлично подойдет для любителей минимализма. Ведь он базируется не на количестве, а на вариативности комплектов, что существенно сокращает количество пространства для содержания вещей.

Также в капсульный гардероб можно не включать спортивную одежду, вещи «на выход», бельё, сумки и другие аксессуары — хотя вполне можно сократить и их количество. При этом в капсульном гардеробе необязательно должны быть только базовые вещи: вы можете выбирать самые неординарные и яркие модели, чтобы разнообразить образы.

Как составить капсульный гардероб

Чтобы правильно подобрать капсульный гардероб, желательно следовать пунктам, составленным нашими стилистами в помощь вам:

Проведите ревизию в шкафу. Ведь суть капсульного гардероба также и в освобождении пространства. Поэтому от всего ненужного надо избавляться. То, что вы не носите больше года, порвали, растянули, на вас мало, ни к чему не подходит, ни разу не было одето за долгое время, отдайте или продайте. Определите свой образ жизни. Логично, что капсульный гардероб женщины в декрете будет отличаться от набора вещей офисного работника. Капсула всегда должна соответствовать вашему актуальному образу жизни. Определитесь, какое впечатление вы хотите производить. Ответьте себе на вопрос «Какая я?». Чтобы вам было комфортно в этой одежде, вы должны производить впечатление того, кем на самом деле являетесь. Запишите, какая вы: творческая, элегантная, спортивная, энергичная, счастливая, бизнес-леди и т. д. Выберите палитру вашей капсулы. Ваши вещи должны сочетаться между собой, поэтому нужно определиться с основными цветами капсулы и парочкой дополнительных. Лучше всего ориентироваться на цвет волос, кожи, глаз и губ. Предпочтение лучше отдать нейтральным тонам. Но свои любимые яркие оттенки также не бойтесь добавлять в качестве аксессуаров, например. Определитесь с фасонами, которые подходят вашему типу фигуры. В большинстве вещей капсулы придерживайтесь лаконичного кроя вещей. Чем проще будут скроены вещи, тем большему количеству других вещей они будут подходить. Найдите свой стиль. Все вещи в капсуле должны соответствовать одному стилю, поэтому определитесь, какой стиль близок именно вам. Направлений множество: кежуал, спорт, романтический, классический, бохо, милитари и другие. Составьте примеры образов для капсулы. Поищите в интернете картинки образов, которые вам нравятся больше всего. Но желательно, чтобы одежда из этих луков у вас уже была или было что-то похожее, иначе вам захочется бежать в магазин покупать снова то, что вы можете и не надеть.

После этого приступайте к отбору вещей из своего гардероба для сезонной капсулы и навсегда забудьте о проблеме «мне нечего надеть». Удачи!

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