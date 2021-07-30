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Фарш для домашних бургеров: топ-3 рецепта от редакции STB.UA

30.07.2021

Чтобы приготовить вкусную котлету для бургера, необходимо сделать хороший фарш. Редакция сайта STB.UA собрала для вас топ-3 популярных рецептов вкусного фарша для бургеров. Выбирайте и наслаждайтесь!

фарш для бургеров

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Фарш из говядины

Ингредиенты:

  •  Говядина – 500 г
  •  Соль
  •  Черный перец
  •  Растительное масло
  •  Лук
  •  Чеснок – 2 зуб.

Способ приготовления:

  1. Берем кусок говядины, промываем под холодной водой.
  2. Промытое мясо нарезаем средними кругами вдоль куска.
  3. Каждый кусок отбиваем специальным молотком.
  4. Отбитое мясо нарезаем мелкими кубиками.
  5. Добавляем к говядине нашинкованный лук, измельченный чеснок и специи. Все тщательно вымешиваем.
  6. Формируем из приготовленного фарша шарик и приплюскиваем каждый на ладони.
  7. Сформированные котлеты ставим в холодильник на 30 минут.
  8. Вынимаем и жарим на сковороде с растительным маслом до румяной корочки.

рецепт фарша для бургеров

Фарш из куриного филе

Ингредиенты:

  •  Куриное филе – 500 г
  •  Хлеб – 200 г
  •  Лук
  •  Соль
  •  Растительное масло
  •  Перец

Способ приготовления:

  1. Для начала замачиваем хлеб в теплой воде.
  2. Промываем куриное филе и нарезаем его крупными кусками.
  3. Измельчаем филе мясорубкой.
  4. Добавляем к мясу размоченный хлеб, специи и измельченный лук.
  5. Формируем из полученной массы небольшие котлеты.
  6. Разогреваем сковородку с маслом и жарим куриные котлеты.

фарш для бургеров

Фарш из свинины

Ингредиенты:

  •  Свинина – 500600 г
  •  Лук
  •  Соль
  •  Перец
  •  Растительное масло
  •  Горчица – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Кусок большого мяса измельчаем мясорубкой с крупными отверстиями.
  2. Нарезаем мелкими кусочками лук и добавляем к мясу.
  3. Приправляем фарш специями и добавляем 1 столовую ложку горчицы.
  4. Ставим готовый фарш в холодильник на 40 минут.
  5. После формируем котлеты.
  6. На разогретой сковороде с маслом жарим котлеты с обеих сторон.

фарш для бургеров

Надеемся, вы обязательно выберете для себя вкусный рецепт фарша для бургеров.

Приятного аппетита!

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