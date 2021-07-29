Еще немного ― и в свои владения вступит осень. А это значит, что ночи станут длиннее. Не стоит огорчаться, ведь у вас появится дополнительное время для просмотра интересных фильмов и сериалов. Как, вы не знаете, что посмотреть? Скорее читайте наш материал. Тут вы найдете пятерку лучших премьер, которые состоятся на Netflix осенью 2021 года.

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«Кейт»

Дата выхода: 10 сентября

Главная героиня триллера «Кейт» ― наемная убийца. Во время одного из своих заданий Кейт получает смертельную дозу яда. У нее есть всего лишь 24 часа, чтобы найти противоядие. И кто, вы думаете, ей в этом помогает? Местная девочка-подросток. Лихой сюжет, щекотливая развязка. Фильм будет интересен всем, кто любит экшн.

«Половое воспитание»

Дата выхода: 17 сентября

Поклонники откровенного фильма о жизни подростков могут ликовать. Уже 17 сентября выйдет третий сезон сериала «Половое воспитание», который не только расскажет зрителям о том, как сложилась судьба полюбившихся героев, но и познакомит с новыми персонажами. Так, в школе Мурдейл появится новая директриса ― Хоуп Геддона ― бывшая ученица, которая вернулась в стены своей альма-матер, чтобы восстановить ее былую славу. Тем временем ученики продолжают изучать свои сексуальные желания. Эрик и Адам официально становятся парой, мама Отиса ждет ребенка, а вот история с Мейв и Отисом еще не закончена. Какие повороты судьбы уготованы героям сериала? Обретет ли главный герой счастье? Все подробности смотрите уже этой осенью.

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«Диана»

Дата выхода: октябрь 2021

Одна из самых ожидаемых премьер 2021 года ― бродвейский мюзикл о принцессе Диане ― выйдет на экраны уже этой осенью. Это первый случай, когда премьеру шоу, созданного как театральный спектакль, сначала покажут на телевидении. А всему виной пандемия коронавируса. Роль «королевы людских сердец» сыграет британская актриса Джина Де Ваал. А вот сюжет мюзикла построен вокруг периода знакомства леди Ди з принцем Чарльзом, а также их свадьбы.

«Изобретая Анну»

Дата выхода: осень 2021

Сериал основан на реальных событиях и рассказывает о молодой девушке, которая обманула самых влиятельных людей Манхэттена. Главная героиня сериала ― Анна Делви ― сумела убедить нью-йоркский бомонд в том, что она ― наследница, которая создала многомиллионный художественный фонд и принимает пожертвования. Однако на самом деле девушка оказалась мошенницей Анной Сорокиной. Она сумела с помощью обмана выудить кругленькую сумму денег, за что впоследствии была приговорена к 12 годам лишения свободы.

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«Красное уведомление»

Дата выхода: ноябрь 2021

Мир международной преступности не дремлет. И у сотрудников Интерпола всегда будет работа. Но все попытки поймать самого разыскиваемого вора в мире искусства тщетны. Единственная надежда возлагается на «Красное уведомление» ― глобальное предостережение, которое создает Интерпол в надежде поймать преступника. И кто бы вы думали исполняет главную роль вора? Галь Гадот! А вот охотиться на нее будет никто иной, как непревзойденный Дуэйн Джонсон. Роль крупнейшего в мире афериста исполнит бессменный Дэдпул Рейнольдс. Согласитесь, прекрасный состав!

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