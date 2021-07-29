Гороскоп на 30 июля 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому можно ждать прекрасных перемен, а кто должен быть более сдержанным? Читайте гороскоп на 30 июля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вы можете почувствовать легкую усталость. Это первый звоночек. Не стоит взваливать на себя слишком много обязанностей. Лучше меньше, да лучше.

Телец

Вас ждет очень динамичный день. Вы так много хотите успеть, что совсем не думаете о своем здоровье. А оно, между прочим, шалит. Так что отложите все свои дела и займитесь собственным самочувствием.

Близнецы

Сложный день, который потребует от вас чрезмерной внимательности. С самого утра вы будете только тем и заниматься, что исправлять свои и чужие ошибки.

Рак

Этот день вам стоит посвятить работе. Не гоните лошадей. Конечно, получить выгоду хочется уже сейчас, но иногда это просто невозможно. Научитесь ждать.

Лев

Еще один прекрасный день, который сулит вам приятные перемены в жизни. Вы точно знаете, чего хотите, и не боитесь добиваться поставленной цели. Главное, не упустить свой шанс.

Дева

Очень неудачный день. С самого утра вы то и дело будете конфликтовать с окружающими. Но как бы не хотелось в это верить, виноваты в ссорах только вы. Постарайтесь проанализировать ситуацию и исправить ее.

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Весы

Прекрасный день для переговоров. И не только деловых. Если у вас с любимым человеком есть нерешенные вопросы, пришло время сесть за стол и обсудить все, что накипело.

Скорпион

Прекрасный день для начала нового этапа в жизни. Смело беритесь за новые проекты. Не бойтесь, у вас все получится. Вот только не стоит ждать очень высокого финансового вознаграждения.

Стрелец

У вас начинается сложный период. И только от вашего общего настроя зависит его исход. Да, будет сложно, но если вы заручитесь поддержкой близких, все у вас получится.

Козерог

Очень динамичный день. С самого утра вы будете загружены целиком и полностью, а вот после обеда можно немного расслабиться и даже встретиться с друзьями в кафе на чашечку чая.

Водолей

Неудачный день. С самого утра вы вступите в конфликт, который испортит вам настроение на весь день. Попытайтесь отстраниться и думать только о работе. Вечер проведите в тишине.

Рыбы

Прекрасный день для творческих Рыб. Вы полностью поглощены своей работой и не замечаете ничего вокруг. Это хорошо, ведь никому не удастся испортить вам настроение.

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