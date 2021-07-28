Медовая маска для лица: рецепт пошаговый
Мед – кладезь витаминов не только для всего организма, но и для кожи. Он улучшает насыщение клеток кислородом. Больше о пользе медовой маски для лица, а также пошаговый рецепт маски для лица с медом – в нашем материале.
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Маски для лица, в состав которых входит мед, являются одними из самых эффективных и полезных. Такую питательную смесь легко приготовить в домашних условиях. Она обеспечит коже увлажнение, избавит от мелких морщинок, сделает более упругой и сияющей.
Противопоказаний для такой процедуры вы практически не найдете. Единственное – чувствительность к ингредиентам, входящих в состав маски. Сегодня мы поделимся с вами тремя рецептами медовых масок для лица.
Маска для лица с медом и овсяными хлопьями
Всего 2 ингредиента обеспечат потрясающий результат. Приготовить такую смесь проще простого.
Приготовление:
- Отварите 2–3 ст. л. овсяных хлопьев.
- Как только хлопья остынут – смешайте с 1–2 ч. л. меда.
- Перемешайте до однородной консистенции и нанесите на чистое лицо.
Через 15 минут смойте теплой водой.
Маска для лица из меда и яиц
Такую маску можно адаптировать, учитывая ваши особенности. Если вы обладательница жирной кожи – подойдет маска для лица из меда и белка.
Приготовление:
1. Белок одного яйца взбейте в пену.
2. Полученную консистенцию смешайте с 1 ст. л. меда и доведите до однородной массы.
Нанесите на лицо на 20 минут. Смойте водой.
Маска для лица с медом и картофелем
Эта маска устранит небольшие морщинки, сделает кожу нежной и гладкой.
Приготовление:
- Отварите одну картофелину.
- Как только она остынет до комнатной температуры – натрите на мелкой терке.
- Добавьте 1 ст. л. меда и смешайте ингредиенты до однородной массы.
Нанесите на лицо на 20 минут, а после – смойте водой.
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Чтобы результат был максимально эффективным, помните о простых правилах:
- Наносите маску только на очищенное лицо.
- Проверяйте чувствительность к ингредиентам смеси (несколько капель нанесите на внутреннюю часть запястья и проследите за реакцией кожи в течении 30 минут).
- По окончанию процедуры увлажните лицо кремом.
Теперь вы знаете, как сделать медовую маску для лица в домашних условиях. Всего несколько процедур, и первые результаты вас приятно удивят.