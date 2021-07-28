Лето в самом разгаре, а значит, пришло время позаботиться о своем маникюре. Тенденции нейл-арта уже во всю трубят о том, что в нынешнем сезоне в моду войдут длинные ногти. Но какой маникюр сделать? Какой цвет выбрать? Или лучше рисунок? Читайте в нашем материале подборку самых актуальных новинок и трендов маникюра на длинные ногти сезона лето 2021!

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Нюд

Мода на натуральность не теряет своей актуальности, а это значит, что нюдовый маникюр по-прежнему в тренде. Вот только летом можно немного пошалить, дополнив его незамысловатым рисунком или слоганом. Полупрозрачные длинные ногти овальной формы, аккуратные, с мокрым блеском либо эффектом пластика или стекла – самый модный нюд-дизайн.

Омбре

Маникюр в стиле омбре также остается на пике популярности. Однако в сезоне лето 2021 можно немного отойти от привычного его исполнения и поэкспериментировать. Обратите внимание на яркие цвета или необычные техники. Помните: кто не рискует, тот не пьет шампанского.

Золото

Нет такой девушки, которая не любила бы этот драгоценный металл. И если сегодня считается моветоном носить золотые украшения в огромном количестве, то о маникюре никто этого не говорил. Вот только не стоит все ногти облачать в золото. Достаточно несколько пластинок. Остальные дополните цветом.

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Пастель

Поскольку в сезоне лето 2021 в тренде нежность и естественность, то современный нейл-арт не может обойтись без полюбившихся нам разбеленных или мелковых оттенков. Выбирайте разное их сочетание. Не стоит останавливать себя: разноцветный маникюр всегда актуален. А чтобы поэкспериментировать, стоит также отдать предпочтение неклассическим техникам нанесения лака или дополнительному декору. Только не переборщите.

Цветы и рисунки

Ну и конечно же, на пике популярности маникюр с цветочным принтом или различным рисунком. Вариантов тут может быть очень много. Цветы или абстрактные рисунки на безымянном или на нескольких ногтях сразу.

И помните: в моду возвращается однотонное покрытие. Только выбирайте благородные цвета. Не бойтесь классики. Она всегда актуальна.

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