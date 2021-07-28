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Маникюр на длинные ногти на лето 2021: тренды

28.07.2021

Лето в самом разгаре, а значит, пришло время позаботиться о своем маникюре. Тенденции нейл-арта уже во всю трубят о том, что в нынешнем сезоне в моду войдут длинные ногти. Но какой маникюр сделать? Какой цвет выбрать? Или лучше рисунок? Читайте в нашем материале подборку самых актуальных новинок и трендов маникюра на длинные ногти сезона лето 2021! 

маникюр 2021

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Нюд

Мода на натуральность не теряет своей актуальности, а это значит, что нюдовый маникюр по-прежнему в тренде. Вот только летом можно немного пошалить, дополнив его незамысловатым рисунком или слоганом. Полупрозрачные длинные ногти овальной формы, аккуратные, с мокрым блеском либо эффектом пластика или стекла – самый модный нюд-дизайн.

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

Омбре

Маникюр в стиле омбре также остается на пике популярности. Однако в сезоне лето 2021 можно немного отойти от привычного его исполнения и поэкспериментировать. Обратите внимание на яркие цвета или необычные техники. Помните: кто не рискует, тот не пьет шампанского. 

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

Золото

Нет такой девушки, которая не любила бы этот драгоценный металл. И если сегодня считается моветоном носить золотые украшения в огромном количестве, то о маникюре никто этого не говорил. Вот только не стоит все ногти облачать в золото. Достаточно несколько пластинок. Остальные дополните цветом. 

маникюр 2021

маникюр 2021

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Пастель 

Поскольку в сезоне лето 2021 в тренде нежность и естественность, то современный нейл-арт не может обойтись без полюбившихся нам разбеленных или мелковых оттенков. Выбирайте разное их сочетание. Не стоит останавливать себя: разноцветный маникюр всегда актуален. А чтобы поэкспериментировать, стоит также отдать предпочтение неклассическим техникам нанесения лака или дополнительному декору. Только не переборщите.

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

Цветы и рисунки

Ну и конечно же, на пике популярности маникюр с цветочным принтом или различным рисунком. Вариантов тут может быть очень много. Цветы или абстрактные рисунки на безымянном или на нескольких  ногтях сразу.

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

маникюр 2021

И помните: в моду возвращается однотонное покрытие. Только выбирайте благородные цвета. Не бойтесь классики. Она всегда актуальна. 

маникюр 2021

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