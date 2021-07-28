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Антонина Хижняк отмечает день рождения

28.07.2021

Сегодня, 28 июля, звезда сериалов «Спіймати Кайдаша» и «Слід», непревзойденная Антонина Хижняк отмечает день рождения. Редакция сайта STB.UA поздравляет актрису с праздником!

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Она невероятно талантливая актриса, которая смогла влюбить в себя всю страну. Ее героини близки каждому, а за романтической историей Мотри и Карпа наблюдали миллионы украинцев. Она прекрасная Антонина Хижняк, которая умеет одинаково хорошо ловить преступников, гонять за рулем автомобиля на скорости 200 км/час и быть при этом милой, нежной и любящей мамой. Сегодня, 28 июля, звезде сериалов «Спіймати Кайдаша» и «Слід» исполнился 31 год. 

Редакция сайта STB.UA поздравляет Тоню с днем рождения и желает творческих успехов, здоровья и исполнения всех желаний!

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