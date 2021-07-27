Не знаете, чем занять себя летом, когда на улице зной и нет сил гулять? Выход есть — поход в кино! Но на какой фильм пойти, чтобы не прогадать и не потратить впустую полтора часа своего времени? Читайте в нашем материале подборку из восьми лучших кинопремьер августа 2021. Уверяем, каждый найдет что-то для себя.

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«Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Премьера: 5 августа

Все, кто попадает в тюрьму Бель Рив, обречены на смерть, ведь оттуда выхода нет. Разве что ногами вперед. Именно здесь содержатся самые опасные злодеи мира, которые согласны на все, чтобы выбраться, даже присоединиться к суперсекретной оперативной группе «Отряд «Икс»»! Но чтобы получить свободу и надежду на жизнь, нужно выполнить сверхсложное задание. Бладспорт, Миротворец, Капитан Бумеранг, Крысоловка 2, Савант, Кинг Шарк, Блекгард, Джавелин и Харли Квинн попадают на удаленный вражеский остров Корто Мальтезе. Сплошные джунгли, боевики и партизаны. Останется ли кто-то в живых? Ведь всего один неправильный ход — и неизбежная смерть. Готовы ли вы сделать ставку на своего фаворита? Или всех неминуемо ждет смерть?

«НЕидеальный мужчина»

Премьера: 5 августа

В центре сюжета история идеального мужчины Тома. Но неординарная Альма не так проста и предсказуема. Сможет ли главный герой всего за три недели доказать своей возлюбленной, что он — именно тот, кто ей нужен? И так ли он представлял себе настоящую любовь?

«Персонаж»

Премьера: 12 августа

Новая «Матрица»! В центре сюжета история сотрудника крупного банка, который живет обычной среднестатистической жизнью. И все бы ничего, вот только однажды он выясняет, что окружающий его мир — часть огромной видеоигры, где игроки могут делать все, что захотят. И только он может спасти этот мир от окончательного уничтожения.

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«Не дыши 2»

Премьера: 12 августа

В этом году всех любителей пощекотать себе нервы ждет продолжение напряженного экшн-триллера, который шокировал многих и получил положительные отзывы от зрителей и критиков! Какие еще жуткие секреты скрывает загадочный дом на окраине города? И хватит ли вам сил досмотреть финал? Проверьте себя на стойкость характера уже совсем скоро.

«ИнстаЗвезда»

Премьера: 12 августа

Отличная и очень актуальная история для современной молодежи, которая не представляет свою жизнь без телефонов и социальных сетей. В центре сюжета — молодая девушка Сильвия. Она фитнес-блогер, и количество ее фолловеров уже давно перевалило за полмиллиона. В сети ее обожают, но в жизни девушка одинока. Однажды в порыве чувств она записывает личное видео и признается, что у нее нет пары. Видео быстро становится вирусным, и вскоре под окнами квартиры Сильвии появляется сталкер.

«Щенячий патруль в кино»

Премьера: 19 августа

Ну а это — настоящий подарок для всех, кто уже давно засмотрел до дыр серии культового мультфильма. На этот раз Райдер и отряд отважных щенков отправляются в Бухту Приключений, чтобы помешать их главному противнику — грозному мэру Гамдингеру. Вооружившись новыми современными гаджетами, герои отправятся в увлекательное путешествие, равного которому еще не было в мире щенячего патруля!

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«Крик. Кровавая месть»

Премьера: 19 августа

Отличное продолжение культового фильма. Вот только переделанное на современный лад. После убийства звездного атлета в Университете Уайтона раскрываются невероятные подробности жизни студентов, их секреты и тайные способы коммуникации. Один из них — комментарии, состоящие из одного лишь восклицательного знака, подтекст которого окажется намного страшнее, чем кажется. Сумеют ли герои выяснить, кто же скрывается под маской, или последний крик останется загадкой для всех?

«Кодекс киллера»

Премьера: 26 августа

Главная героиня фильма — Анна, которую в детстве спас легендарный наемный убийца Муди. Мужчина стал ее опекуном и научил премудростям профессии. Теперь Анна — лучшая киллерша в мире. После внезапной смерти Муди от рук наемника единственное, чего желает девушка, — месть! И в этом ей поможет конкурент, который годами забирал самые дорогие контракты. Непримиримые враги объединят усилия, чтобы выследить убийцу…

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