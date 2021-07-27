Клубничный сорбет: рецепт в домашних условиях от участника «МастерШеф»
Хотите узнать, как приготовить вкусный и полезный клубничный сорбет? Юрий Негрич, участник «МастерШеф. Профессионалы», делится с вами простым рецептом, по которому легко приготовить его в домашних условиях без больших затрат времени. Читайте рецепт, как приготовить сорбет из клубники, прямо сейчас!
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Для приготовления сорбета на 4 порции вам понадобятся:
- Клубника — 500 г
- Сахар — ½ ст.
- Щепотка соли
- Крахмала — 1,5 ч. л.
- Холодной воды — 1,5 ч. л.
- Лимонного сока — 3 ст. л.
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Способ приготовления:
- Нарезать клубнику.
- Взбить в блендере или кухонном комбайне нарезанные ягоды до консистенции однородного пюре.
- Смешать в большой кастрюле ягодное пюре, соль, сахар. Помешивая, нагревать на небольшом огне до кипения.
- В отдельной емкости смешать крахмал и воду. Полученную смесь, размешивая, добавить в кастрюлю.
- Убрать с огня пюре, добавить лимонный сок. Спрятать в холодильник на 2 часа.
- Спустя время заморозить сорбет в мороженице или пластиковом контейнере. Во втором случае открыть крышку и перемешивать каждые 30 мин., пока смесь не приобретет желаемую консистенцию.
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Данный рецепт подойдет для приготовления холодного десерта также из других ягод. Главное — желание и фантазия. Воспользуйтесь нашими советами и наслаждайтесь нежным вкусом домашнего клубничного сорбета!