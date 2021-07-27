Как сделать квас в домашних условиях: рецепт приготовления от участника «МастерШеф»
Как сделать квас в домашних условиях, чтобы спастись летом от жары? Этот напиток вкусный, натуральный и очень хорошо подходит для жаркой поры года. Участник «МастерШеф. Профессионалы» Шева Димарик подскажет пошаговые рецепты домашнего кваса, с которым справится каждая хозяйка.
Из чего делается квас?
Готовится квас из солода, ячменного или пшеничного, и муки на основе брожения, а также из ржаного хлеба. Часто в него добавляют мед и разнообразные травы. Также квас готовят из ягод, фруктов и даже из свеклы.
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Виды кваса:
- На Руси, кроме хлебного, большой популярностью пользовался и фруктовый квас. Напиток готовили из груш, яблок, брусники, клюквы, сливы, изюма, малины. Использовали измельченные ягоды и плоды, а не только чистые соки. В таких напитках было от 1 до 3% алкоголя.
- Более хмельной квас предпочитали в Англии, Германии, Венгрии, Дании. Крепость напитка в этих странах колебалась от 3 до 6%.
- Ранее пользовались более чем 150 рецептами кваса, среди которых был белый окрошечный, изюмный, солдатский, монастырский, боярский и многие другие.
Рецепт классического кваса в домашних условиях
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Ингредиенты:
- Вода кипяченая (остуженная) — 3 л
- Хлеб ржаной — 300 г
- Дрожжи прессованные — 30 г
- Сахар — 100 г
Способ приготовления:
- Дрожжи разведите в стакане теплой кипяченой воды.
- Затем вылейте смесь в подготовленную бутыль, добавьте поджаренный хлеб, нарезанный небольшими кусочками, и сахар. Залейте все водой.
- Банку прикройте марлей и оставьте при комнатной температуре на несколько дней.
- Когда квас созреет, процедите его. Квас готов, как только сухари останутся на дне и больше подниматься не будут.
- Готовый напиток поставьте в холодильник или в холодное место. Половину оставшейся хлебной закваски оставьте для следующих порций. Для них вам уже не понадобятся дрожжи, только вода, хлеб и сахар.
Рецепт кваса с мятой в домашних условиях
Ингредиенты:
- Мята — 60 г
- Изюм — 2 ст. л.
- Ржаной хлеб — 200 г
- Сухие дрожжи — 10 г
- Сахар — 100 г
- Вода — 1,5 л
Способ приготовления:
- Нарежьте хлеб кубиками, подсушите их в духовке.
- Залейте сухари кипятком и оставьте на 4 часа.
- Процедите через сито.
- Добавьте в отвар дрожжи, сахар и экстракт мяты. Перемешайте все.
- Перелейте смесь в посуду, в которой она будет бродить, и прикройте марлей или крышкой.
- Оставьте для брожения на 4—5 дней в теплом месте без сквозняков.
- Когда выстоит сутки, добавьте изюм.
- Через двое суток брожения можете поставить квас в холодильник.
Рецепт кваса с яблоками в домашних условиях
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- Яблоки — 300 г
- Кипяток — 2 л
- Сахар — 150 г
- Сухие дрожжи — 20 г
- Лимон — 1—2 шт.
Способ приготовления:
- Высыпьте в емкость сушеные или свежие яблоки, порезанные дольками. Выберите сорт яблок, который вам нравится.
- Залейте кипятком и дайте настояться 3 часа.
- Процедите и добавьте 50 г сахара, дрожжи и сок, выдавленный из лимона.
- Перемешайте и оставьте смесь для брожения на 3—4 часа в теплом месте.
- Когда появятся пузырьки, добавьте 100 г сахара. Дайте еще сутки постоять.
- Прокипятите сусло, чтобы остановить брожение. Кипятите, пока не появится белая пенка. Остудите и процедите.