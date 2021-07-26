Вкусный, освежающий и ароматный вишневый сорбет — идеальное лакомство в летнюю жару. Всего четыре ингредиента, немного вашего терпения — и вкусный десерт готов! Участник «МастерШеф. Профессионалы» Артем Кинаш делится с вами простым пошаговым рецептом вишневого сорбета в нашем материале.

Больше по теме: Сорбет из банана: рецепт приготовления в домашних условиях от Артема Кинаша

Ингредиенты:

Вишня – 1 кг

Сахар – 1 ст.

Сок половины лайма

Ром – 1 ст. л. (по желанию)

Способ приготовления:

Вишню вымыть, просушить и удалить косточки. Все ингредиенты смешать и перебить с помощью блендера. Протереть массу через сито, чтобы удалить остатки кожицы. Перелить массу в контейнер, поставить в морозильную камеру на 1 час, достать, перемешать и поставить обратно. Повторить процедуру 3-4 раза и поставить сорбет в морозильник на 6-8 часов до полного застывания.

Больше по теме: Как приготовить сорбет: топ-10 рецептов в домашних условиях

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ