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Вишневый сорбет: рецепт в домашних условиях от участника «МастерШеф»

26.07.2021

Вкусный, освежающий и ароматный вишневый сорбет — идеальное лакомство в летнюю жару. Всего четыре ингредиента, немного вашего терпения и вкусный десерт готов! Участник «МастерШеф. Профессионалы» Артем Кинаш делится с вами простым пошаговым рецептом  вишневого сорбета в нашем материале.

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Ингредиенты:

  • Вишня – 1 кг
  • Сахар – 1 ст. 
  • Сок половины лайма
  • Ром – 1 ст. л. (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Вишню вымыть, просушить и удалить косточки.
  2. Все ингредиенты смешать и перебить с помощью блендера.
  3. Протереть массу через сито, чтобы удалить остатки кожицы.
  4. Перелить массу в контейнер, поставить в морозильную камеру на 1 час, достать, перемешать и поставить обратно. Повторить процедуру 3-4 раза и поставить сорбет в морозильник на 6-8 часов до полного застывания.

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