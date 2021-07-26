Шоколадное мороженое: рецепт от участника «МастерШеф»
Шоколадное мороженое будет еще вкуснее, если приготовить его дома, а не покупать в магазине. Чтобы порадовать себя и близких этим освежающим летним десертом, понадобится минимум ингредиентов и усилий. Подробный рецепт приготовления шоколадного мороженого от участника «МастерШеф» Артема Кинаша — в материале!
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Из указанного количества ингредиентов получится примерно 800 мл шоколадного мороженого. Главный ингредиент — шоколад — может быть как темным, так и молочным. В первом случае вкус получится более насыщенным, а во втором — слаще и нежнее.
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Рецепт мороженого из шоколада
Ингредиенты:
- 200 г темного или молочного шоколада
- 250 мл жирных сливок
- 4 яичных желтка
- 350 мл молока
- 100 г сахара
Приготовление:
- Шоколад мелко порубить или натереть на терке.
- В сотейнике соединить сливки и молоко. Довести до кипения, добавить шоколад и помешивать венчиком до полного растворения. Снять с огня.
- Желтки взбить с сахаром в пышную светлую пену и тонкой струйкой влить в молочно-шоколадную смесь.
- Снова поставить сотейник на медленный огонь и, не доводя до кипения, варить до густой, обволакивающей консистенции.
- Получившийся крем перелить в глубокую миску и накрыть пищевой пленкой. Остудить.
- Охлажденную массу перелить в контейнер и отправить в морозилку минимум на 2 ч. Чтобы консистенция мороженого получилась более мягкой, рекомендуется каждые 20 мин. его перемешивать. Также можете воспользоваться мороженицей.
Приятного аппетита!
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