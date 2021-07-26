Как приготовить малосольные огурцы в пакете? Сухой посол – это способ приготовления соленых огурцов, при котором не используется рассол. Он требует минимум времени и усилий, к тому же приготовленные по этому рецепту малосольные огурцы получаются очень вкусными. Читайте, как сделать малосольные огурцы в пакете пошагово.

Больше по теме: Пряные огурцы по-корейски: рецепт

Ингредиенты

Огурцы — 1 кг

Соль — 1 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Зубок чеснока — 2–3 шт.

Пучок укропа

Приготовление

Хорошо вымыть огурцы, обрезать кончики с двух сторон. Укроп помыть, стряхнуть лишнюю воду, можно мелко нарезать. Выбрать крепкий полиэтиленовый пакет. Сложить в него огурцы, насыпать соль и сахар, добавить чеснок, порезанный пластинками, и укроп. Завязать пакет и несколько раз встряхнуть, чтобы соль с сахаром распределились равномерно. Пакет убрать в холодильник минимум на 6 часов.

Можно сделать вкус огурцов более пикантным, добавляя другие специи и травы. Например, очень хорошо добавлять целые горошины кориандра и душистого перца, зелень кинзы, сельдерея или тархуна, листья вишни, хрена, смородины, мелко нарезанный острый перец.

Больше по теме: Малосольные огурцы: рецепт

Готовые малосольные огурцы хранить в холодильнике. Этот продукт активно отдает сок, поэтому хранится не более 2–3 дней.

Приятного аппетита!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ