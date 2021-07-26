Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Гороскоп на 27 июля 2021 года

26.07.2021

Что сулят звезды на 27 июля 2021 года? Если хотите убедиться в правильности своих поступков, читайте астрологический прогноз от экстрасенсов СТБ на 27 июля.

Больше по теме: Финансовый гороскоп на июль 2021 года от Хаяла Алекперова

Овен 

Вам будет совсем не просто отделить профессиональное от личного. Но не переносите проблемы на работе в отношения с любимым человеком.

Телец 

Долго обдумываете предложение? Все же вы должны попробовать! Это в конечном итоге улучшит вашу репутацию.

Близнецы

Помните, что вы можете время от времени говорить «нет». А вечером это будет особенно легко.

Рак 

У вас много фантазии и творческих способностей не только в художественных задачах. Используйте их и в личной жизни. Устройте романтический вечер второй половинке. 

Лев 

Тишина вокруг вас отлично подходит для концентрации. Только так можно справляться с непростыми задачами.

Дева

Воспользуйтесь небольшой передышкой вечером, отключите телефон. А уже завтра все будет хорошо.

Весы 

Вам не нужно торопиться. В этот день уделите немного времени своим душевным переживаниям. Срочно необходимо все расставить по местам.

Скорпион

В этот день вы будете особенно полезны и социально ответственны. Но не позволяйте другим давать вам задачи, которые не входят в ваши обязанности. 

Стрелец 

Вы многим обязаны своему любезному характеру. Теперь вся добродушность окупается! Если вам нужна помощь, смело просите ее у того, кто неоднократно просил ее у вас.

Козерог 

Вы знаете, чего хотите, даже если некоторые люди это недооценивают. Помните, что вокруг много завистников, которые каждый раз будут пытаться сбить вас с пути.

Водолей 

К сожалению, Луна сильно вас утомляет и не позволяет сосредоточиться. Поэтому не беритесь за серьезные задачи. Рискуете допустить много ошибок. 

Рыбы 

К вечеру вы почувствуете невероятный прилив энергии. Вам даже захочется заниматься спортом. Поэтому можете смело выдвигаться на пробежку.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить