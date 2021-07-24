Гороскоп на 25 июля 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому важно отдохнуть, а кто сможет свернуть горы? Читайте гороскоп на 25 июля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Сегодня окружающие с самого утра будут пытаться вывести вас из себя. Не поддавайтесь на провокации. Только благодаря своей стойкости вы сможете избежать многих конфликтов.

Телец

Неблагоприятный день для крупных финансовых вложений. Откажитесь от покупки автомобилей, недвижимости и дорогой техники. Лучше придержите деньги. Возможно, их стоит вложить в бизнес?

Близнецы

Сегодня вполне вероятно к вам обратятся близкие люди за поддержкой. Скорее всего, они попросят помощи. Если у вас получится ― помогите. Только не в ущерб себе.

Рак

Опасный день, который будет насыщен разными событиями. Возможны небольшие споры с родственниками или финансовые потери.

Лев

Двойственный день, который будет полон искушений. Но прежде, чем пуститься в омут с головой, подумайте о последствиях. Не принимайте импульсивных решений.

Дева

Замечательный день, чтобы начать реализацию мечты, которую вы в последнее время постоянно откладывали. Составьте четкий план, запаситесь терпением ― и вперед.

Больше по теме: Финансовый гороскоп на июль 2021 года от Хаяла Алекперова

Весы

Сегодня не исключены резкие повороты судьбы, которые кардинально изменят вашу жизнь. А вот в какую сторону ― положительную или отрицательную ― решать вам.

Скорпион

Опасный день, который сулит Скорпионам разочарование и предательство со стороны близкого человека. Но не спешите впадать в панику. Отнеситесь к таким событиям, как к подарку судьбы.

Стрелец

Тяжелый и очень напряженный день. Вы с головой будете погружены в домашние хлопоты. К вечеру так устанете, что больше ни на что сил не останется. Ну, и не надо. Просто отдохните.

Козерог

Очень активный день. Вы встретитесь с друзьями и очень весело проведете время. Не стоит ругать себя за то, что дома посуда не помыта и пыли много. На это вы еще найдете время. Главное ― хорошее настроение.

Водолей

Пассивный день. Вы никого не хотите видеть. Даже из дома выходить не хочется. Прислушайтесь к своему организму. Просто отдохните. И выключите телефон.

Рыбы

Звезды сулят успех во всех сферах вашей деятельности. Проявите активность и не стесняйтесь предлагать новые идеи. У вас все получится. Даже не сомневайтесь.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.