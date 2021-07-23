В наступающем холодном сезоне всевластие блонда, которое не отпускало нас на протяжении долгого времени, наконец-то, закончится. На повестке — долгожданное разнообразие оттенков и возвращение давно забытых колор-решений. Смотрите самые модные тренды 2021 года в окрашивании прямо сейчас!

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Глянцевый черный

Ранее мы активно выгуливали матовый черный, который особенно полюбился бьюти-аддиктам. В грядущем сезоне приятный матовый тон сменит глянец, а это значит, что в нашей косметичке станет больше блесков, красных помад и тушей с эффектом «объем плюс удлинение». В наступающем сезоне вдохновляемся эстетикой бурлеска, а для максимальной яркости образа пользуемся эффектом «мокрых» волос, который также обещает оставаться на пике тренда в ближайшие месяцы.

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Пепельный блонд

Несмотря на обещанную передышку от блонда, его пепельные оттенки все-таки остаются зимовать с нами. Стилисты недель моды советуют не ограничиваться каким-то одним оттенком и предлагают пробовать оригинальные колор-сочетания: например, платинового и пепельного блонда, как на показе Flying Solo, или русого и пепельного, как у Max Mara.

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Натуральный русый

Натуральный русый наконец-то отвоевал себе отдельную строчку бьюти-повестки, и теперь те девушки, которые постоянно перекрашивались в оттенки «поинтереснее», могут отложить поход в салон красоты до конца осенне-зимнего периода. Русый великолепно смотрится с любыми оттенками в одежде, поэтому слово «банально» к нему точно не применимо.

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Клубничный рыжий

Клубничный блонд уступает место клубничному рыжему, иначе говоря — оттенкам слегка «выгоревшего» рыжего и блоранжа, которые довольно легко спутать с его предшественником. Так что если клубничный блонд еще не успел вам надоесть, можете не расставаться с ним и в наступающем сезоне, так как с большей долей вероятности его даже не отличат от актуального колор-тренда, пришедшего ему на смену.

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Благородный каштан

Приятный каштановый оттенок — самый уютный колор-тренд в окрашивании 2021 года. Он будет роскошно смотреться как в холодных, так и в приглушенных теплых оттенках. Стилисты обращают особое внимание на каштановые оттенки с глянцевым эффектом, которого можно добиться с помощью специальных спреев и правильно подобранных уходовых средств.

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Яркие контрасты

В ближайшие несколько месяцев мы будем активно играть на контрастах: стилисты дают нам карты в руки и предлагают экспериментировать с двухцветным окрашиванием. Плавное или резкое, с оттенками одного цвета или разными цветами, у корней или по всей длине волос — какой из вариантов выбрать, решать только вам.

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