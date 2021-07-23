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Лунный календарь на июль 2021 года: когда полнолуние

23.07.2021

Лунный календарь на июль подскажет, когда лучше начать день с активных действий, а когда ― посвятить его отдыху и расслаблению. Главное ― узнать о благоприятных днях и следовать рекомендациям. Читайте в нашем материале информацию о фазах луны в июле 2021 года, и тогда вам повсеместно будет сопутствовать удача. 

Даты новолуния и полнолуния в июле 2021:

Дата новолуния в июле 2021 — 10 июля в 13:54.

Дата полнолуния в июле 2021 — 24 июля в 21:40

Фазы луны по числам в июле 2021:

  • 1―2 июля — убывающая луна.
  • 3 — последняя четверть.
  • 4―9 июля ― старая луна.
  • 10 июля в 13:54 — новолуние.
  • 11—17 июля —  растущая Луна.
  • 18 июля — первая четверть.
  • 19―23 июля ― растущая луна
  • 24 июля в 21:40 — полнолуние.
  • 26—31 июля — убывающая Луна.

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