Лунный календарь на июль 2021 года: когда полнолуние
23.07.2021
Лунный календарь на июль подскажет, когда лучше начать день с активных действий, а когда ― посвятить его отдыху и расслаблению. Главное ― узнать о благоприятных днях и следовать рекомендациям. Читайте в нашем материале информацию о фазах луны в июле 2021 года, и тогда вам повсеместно будет сопутствовать удача.
Даты новолуния и полнолуния в июле 2021:
Дата новолуния в июле 2021 — 10 июля в 13:54.
Дата полнолуния в июле 2021 — 24 июля в 21:40
Фазы луны по числам в июле 2021:
- 1―2 июля — убывающая луна.
- 3 — последняя четверть.
- 4―9 июля ― старая луна.
- 10 июля в 13:54 — новолуние.
- 11—17 июля — растущая Луна.
- 18 июля — первая четверть.
- 19―23 июля ― растущая луна
- 24 июля в 21:40 — полнолуние.
- 26—31 июля — убывающая Луна.
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