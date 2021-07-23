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Лимонад: рецепт от Екатерины Песковой

23.07.2021

Ничто так не освежает в жару как лимонад. Своим любимым рецептом лимонада поделилась финалистка «МастерШеф. Профессионалы» Екатерина Пескова. Пошаговый рецепт приготовления лимонада читайте в материале. 

Лимонад: рецепт

Ингредиенты:

  • лайм – 1 шт.
  • лимон – 1 шт.
  • зеленый базилик (можно заменить мятой)
  • сахар – 100 г
  • вода – 2 л

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Приготовление:

  1. Нарезаем лайм и лимон с кожурой и отправляем в блендер.
  2. Отрываем листья базилика от ножки и также отправляем в блендер.
  3. В блендер добавляем сахар и заливаем 0,5 л воды. Взбиваем.
  4. Процеживаем напиток через сито с добавлением оставшейся воды.

Приятного аппетита!

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