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Как приготовить сырники: 5 пошаговых рецептов с фото

23.07.2021

Сырники одно из самых любимых и полезных блюд еще с детства, к тому же они прекрасно подходят для полезного и сытного завтрака. Сырники подкупают еще и тем, что их очень просто и быстро можно приготовить. Кроме классического рецепта приготовления этого блюда существует еще очень много вариаций. Читайте в нашем материале 5 пошаговых рецептов сырников с фото, один из которых от экс-судьи «МастерШеф» — Лизы Глинской. 

Рецепт сырников от Лизы Глинской

Судья «МастерШеф. Профессионалы» Лиза Глинская часто делиться своими рецептами в социальных сетях. В своем Instagram женщина поделилась, как приготовить вкусные сырники.


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Публикация от Liza Glinskaya (@lizaglinskaya)

Ингредиенты:

  • творог — 1кг
  • яйца — 100 г
  • желток — 60 г
  • сахар — 50 г
  • мука — 100 г
  • соль — 2 г
  • ванильный сахар
  • мука или манка — 200 г (для панировки)

Подливка

  • сливочное масло — 200 г
  • сметана — 200 г
  • сахар — 200 г

Способ приготовления:

  1. Соединяем творог с солью, добавляем яйца и желтки, муку, сахар. Все перемешиваем.
  2. Используя муку или манку, планируем сырники. Муки должно быть много.
  3. Выкладываем на разделочную доску, подпиленную мукой.
  4. На разогретую сковороду наливаем растительное масло, отправляем сырники. Обжариваем несколько минут с каждой стороны.

Способ приготовления подливки:

  1. Соединяем сахар, сливочное масло и сметану в сотейнике.
  2. Держим на огне, перемешивая, чтобы сахар полностью растворился.
  3. Заливаем сырники подливкой.

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Сырники классические

Ингредиенты:

  • творог 0,5 кг
  • сахар 200 г
  • мука пшеничная 5 ст. л.
  • яйца 2 шт.
  • растительное масло 1 ст. л.
  • ванильный сахар 1 ст. л.
  • соль щепотка.

Способ приготовления:

  1. Творог переложите в глубокую миску и тщательно разомните его вилкой. Добавьте соль, сахар и хорошо перемешайте.
  2. Разбейте яйца и тщательно перемешайте смесь.
  3. В творожно-яичную массу добавьте 1,5 ст. л. муки. В зависимости от жирности творога и размера яйца, муки может понадобиться немного больше. Главное правило — тесто не должно быть слишком жидким, иначе сырники не поднимутся и будут расползаться на сковороде.
  4. Добавьте ванильный сахар, перемешайте и оставьте на 10 минут.
  5. В отдельную тарелку высыпьте оставшуюся муку. Руки смочите в холодной воде. Сформируйте из творожной массы шарики и обваляйте их в муке.
  6. Вылейте в раскаленную сковороду растительное масло. Выложите в нее творожные шарики и слегка их приплюсните.
  7. На среднем огне жарьте сырники до золотистой корочки, затем убавьте огонь и накройте сковороду крышкой.
  8. Когда сырники будут готовы, переложите их на бумажное полотенце — это поможет избавиться от лишнего масла.
  9. Классические сырники можно подавать с любимым вареньем, сахарной пудрой или фруктами.

Сырники с шоколадной начинкой

Сделать из сырников потрясающий десерт совсем не сложно! Сейчас мы расскажем вам, как приготовить сырники с шоколадом. Такое лакомство точно придется по вкусу всем сладкоежкам.

Ингредиенты:

  • творог 0,5 кг
  • яйца 2 шт.
  • сахар 2 ст. л.
  • мука пшеничная 1 ст.
  • шоколад (черный или молочный) — 50 г
  • соль щепотка

Способ приготовления:

  1. Творог выложите в миску и хорошо разомните его вилкой.
  2. Яйца взбейте с сахаром и добавьте к творогу, туда же всыпьте 2 ст. л. муки, соль и перемешайте до однородности.
  3. Руки смочите холодной водой, сформируйте из творожной массы шарики и положите внутрь по кусочку шоколада. Обваляйте творожные шарики в оставшейся муке.
  4. На раскаленную сковородку влейте растительное масло, выложите шарики, слегка их приплюсните и обжарьте до золотистой корочки.

Сырники с грецкими орехами и изюмом

Разнообразить любимое творожное блюдо и обогатить его вкус можно, добавив в тесто орехи, сухофрукты или ягоды. Смотрите пошаговый рецепт приготовления сырников с грецкими орехами и изюмом!

Ингредиенты:

  • творог 250 г
  • мука 3 ст. л.
  • яйцо 1 шт.
  • сахар 2-2,5 ст. л.
  • грецкие орехи 50 г
  • изюм 50 г

Способ приготовления:

  1. Творог выложите в миску, хорошо разомните его вилкой.
  2. Добавьте яйцо, муку, сахар и грецкие орехи. Тщательно перемешайте.
  3. Из творожной массы сформируйте шарики, обваляйте их в муке.
  4. На раскаленную сковороду вылейте растительное масло. Выложите творожные шарики и слегка их приплюсните.
  5. Обжарьте до золотистой корочки и выложите сырники на бумажное полотенце.
  6. Перед подачей посыпьте сырники изюмом и полейте медом.

Сырники диетические

А вы знали, что сырники могут быть еще и отличным диетическим блюдом? Ниже мы расскажем, как приготовить сырники так, чтобы они не испортили вашу фигуру.

Ингредиенты:

  • творог 0,5 кг
  • заменитель сахара 4 таблетки
  • яйца — 2 шт.
  • разрыхлитель 1 ч. л.
  • ванилин
  • отруби 4 ч. л.

Способ приготовления:

  1. В глубокой миске смешайте творог, отруби, разрыхлитель, ванилин и яйца. Тщательно перемешайте.
  2. Заменитель сахара растворите в ⅕ стакана горячей воды. Влейте смесь в тесто, хорошо перемешайте.
  3. Тесто выложите в силиконовые формочки и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку.
  4. Выпекайте около 20 минут, до образования золотистой корочки.

Не пропустите 8 выпуск «МастерШеф. CELEBRITY» уже в эту субботу, 24 июля, в 21:00 на телеканале СТБ.

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