Гороскоп на 24 июля 2021 поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит сосредоточиться на работе, а кто должен разрешить себе стать счастливым? Читайте гороскоп на 24 июля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Прекрасный день для деловых переговоров и собеседования на новую работу или должность. Правда, к вечеру вы немного устанете, но зато будете довольны собой.

Телец

Немного напряженный день. А все потому, что вы иногда выдаете желаемое за действительное. Перестаньте вешать на людей ярлыки ― и вы увидите, насколько вам станет легче.

Близнецы

Сегодня Близнецов ждет очень яркий и насыщенный день, однако мелкий пустяк может напрочь испортить вам настроение. Постарайтесь не обращать внимание на мелочи.

Рак

Сегодня Раков ждет грандиозный день. Вы полны оптимизма и планов. Так что усидеть ровно на одном месте вам не удастся. Вперед и только вперед.

Лев

Сегодня Львы смогут вынести правильный урок из сложившейся ситуации. Хорошее утро, быстротечный рабочий день и спокойный вечер ― вот прогноз для Львов на сегодня…

Дева

Прекрасный день для начала нового грандиозного проекта. Если у вас есть сомнения, откиньте их куда подальше, потому что именно сегодня вы будете генерировать гениальные идеи.

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Весы

Сегодня Весам не стоит принимать жизненно важных решений. Отложите все до завтра. Лучше сосредоточьте свое внимание на насущных проблемах и способах их реализации.

Скорпион

Прекрасный день для отдыха и посещения парков развлечения. Нет ничего постыдного в желании попрыгать на батуте и почувствовать себя маленьким ребенком.

Стрелец

Этот день Стрельцам стоит посвятить только себе. Откажитесь от встреч с друзьями или важных переговоров. Подумайте, чего вы на самом деле хотите.

Козерог

День будет очень сумбурный. С самого утра появится 100 и 1 задача, которые нужно будет выполнить очень быстро. Но вы со всем справитесь.

Водолей

Сегодня Водолеи могут увлечься чем-то одним настолько, что не заметят, как и день прошел. Однако найдите время для выполнения рутинной работы. Она тоже важна.

Рыбы

Если кто-то уже давно стучит к вам в дверь, а вы все притворяетесь, что вас нет дома, то сегодня Рыбам следует открыть эту дверь, потому что в нее может войти кто-то очень добрый и хороший. Позвольте себе стать счастливыми.

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