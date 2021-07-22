Вареники с вишней – одно из самых вкусных летних лакомств. Приготовить эту вкуснятину несложно, если знать некоторые секреты. Ими поделился суперфиналист «МастерШеф. Профессионалы» Юрий Негрич. Читайте, как быстро и просто приготовить вареники с вишней, в нашем материале.

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Ингредиенты для теста:

Мука – 600 г

Растительное масло – 1 ст. л.

Вода – 200 мл

Соль – 0,5 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

Вишня – 400 г

Сахар – 100 г

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Приготовление:

Просеять муку и добавить в неё соль. В центре сделать углубление, залить туда воду и растительное масло. Вымесить однородное эластичное тесто. Завернуть его в пищевую плёнку и оставить на 30–40 минут. Пока тесто настаивается, приготовить начинку. Из вишен удалить косточки, засыпать их сахаром и оставить на 20 минут. Сок, который пустят ягоды, слить в чашку – он ещё понадобится. На присыпанной мукой поверхности раскатать пласт теста толщиной 2 мм. Вырезать из него кружочки с помощью специальной кондитерской формы либо же обычного стакана. В центр каждого кружочка выкладывать вишни, плотно защипывая края. Варить в подсоленной воде около 7 минут. Готовые вареники можно полить оставшимся вишнёвым соком.

Приятного аппетита!

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