Суп-пюре из кабачков – невероятно вкусное и нежное летнее блюдо, которое полюбят все члены семьи. Оно очень простое в приготовлении и требует бюджетного набора продуктов, которые найдутся в каждом доме. Предлагаем вашему вниманию рецепт супа-пюре из кабачков от участника самого кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы» Юрия Негрича.

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Ингредиенты:

молодые кабачки – 4 шт.

картофель – 2 шт.

морковь – 2 шт.

лук репчатый – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

растительное масло – 2 ст. л.

сливки 20% – 200 мл

куриный бульон – 1 л

гренки – 10 шт.

соль – по вкусу

перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

Очистите кабачки, картофель, морковь и лук. Разогрейте в кастрюле масло, обжарьте раздавленный чеснок с луком. Нарежьте кабачки, картофель и морковь. Тушите в кастрюле 7 минут, постоянно помешивая. Добавьте куриный бульон и доведите овощи до готовности. Разогрейте сливки. Слейте бульон в отдельную емкость. Взбейте овощи блендером до состояния пюре. Добавьте горячие сливки и бульон к овощам, получая желаемую консистенцию. Прогрейте суп, постоянно помешивая. Накройте кастрюлю полотенцем и дайте настояться. Поджарьте гренки на сухой сковороде. Подавайте суп с гренками.

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