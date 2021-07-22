Компот из черешни на зиму: пошаговый рецепт приготовления
22.07.2021
Даже в консервированном виде черешня сохраняет свои вкусовые качества и полезные свойства. Именно поэтому многие хозяйки спешат заготовить сочную летнюю ягоду на зиму. Редакция сайта STB.UA уже рассказывала, как приготовить черешневое варенье. А сегодня делимся рецептом освежающего компота из черешни. Читайте в материале, как сварить компот из черешни!
Приготовление черешневого компота требует минимум усилий и кулинарного опыта. Из указанного количества ингредиентов получится две банки напитка по 2 л.
Рецепт компота из черешни
Ингредиенты:
- 1,5 кг черешни
- 350 г сахара
- 2,5 л воды
Способ приготовления:
- Черешню перебрать, очистить от листьев и плодоножек.
- В эмалированной кастрюле сварить сироп из сахара и воды.
- Стерилизованные банки наполнить черешней до плечиков и залить ягоды приготовленным сахарным сиропом доверху.
- Банки с ягодами и сиропом поместить в широкую кастрюлю с горячей водой и прикрыть крышками. Пастеризовать компот при 80 °С в течение 30 мин. Достать из воды и герметично закатать. Перевернуть вверх дном и дать остыть в таком положении.
Приятного аппетита!
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