Лунный календарь садовода-огородника на август 2021 года поможет определить благоприятные и неблагоприятные дни месяца для посадки растений, ухода за ними и сбора урожая. Когда лучше заняться прополкой или окучиванием, а в какие дни стоит отложить все работы и просто отдохнуть? Какого числа лучше пересаживать растения, а когда стоит заняться обрезкой деревьев? Читайте в нашем материале лунный календарь садовода-огородника на август 2021 года.

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Лунный посевной календарь на август 2021

1 августа — благоприятный день для любых работ в огороде и саду. Можно смело высаживать многолетний лук, сеять редис и зелень. Цветоводы также могут заняться посевом многолетних цветов. Не рекомендуется окучивать землю и бороться с сорняками.

2―4 августа — в эти дни можно смело начинать сбор картофеля, а также заниматься прополкой и окучиванием грядок, бороться с вредителями. Также можно пересаживать молодые деревья, сеять вьющиеся цветы.

5―6 августа — в эти дни лучше заняться посадкой огурцов в теплице и посадкой однолетних и многолетних цветов. Также можно продолжить уборку картофеля и начать подготовку к посадке саженцев.

7―9 августа — лучше отказаться от любой работы на огороде и в саду.

10―11 августа — дни стоит посвятить прищипке верхушек томатов, перца, посеву укропа, фенхеля, огурцов сухими семенами. Также можно пикировать и пересаживать растения и заниматься удобрением почвы.

12―15 августа — лучшее время для высадки рассады, посева цветной капусты для доращивания в теплице, а также сбора картофеля. Можно смело сеять все виды цветов и применять все виды ядохимикатов.

16―17 августа — неблагоприятные дни для высадки растений, но вот для сбора урожая — картофеля, лука и прочее — прекрасное время. То же самое касается и сада: не стоит сеять или сажать цветы и кустарники, но вот заняться сбором фруктов или консервацией вполне реально.

18―21 августа — это время стоит посвятить сбору семян, пасынкованию растений, уборке овощей и заготовкам на зиму. Также можно посвятить несколько часов борьбе с вредителями, как на огороде, так и в саду.

22 августа стоит отказаться от любых работ в огороде и саду.

23―26 августа — лучшее время для посадки корнеплодов, полива растений и подготовки почвы к зиме. В саду можно заняться обрезкой сухих веток на деревьях и бороться с вредителями.

28―29 августа — прекрасное время для посева семян зелени, которая порадует вас зимой, а также сбора урожая. Не рекомендуется рыхлить землю и пересаживать растения.

30―31 августа — время для уборки картофеля и других корнеплодов на хранение. Также можно рыхлить почву без полива, бороться с вредителями и болезнями, перекапывать свободные грядки и собирать семена.

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