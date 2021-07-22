Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Гороскоп на 23 июля 2021 года

22.07.2021

Гороскоп на 23 июля 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому нужно сосредоточить все силы на работе, а кто может изменить свою жизнь? Читайте гороскоп на 23 июля от экстрасенсов СТБ.

гороскоп 2021

Овен 

Прекрасный день для деловых поездок и знакомств с новыми интересными людьми. Одиноких представителей знака вполне вероятно ждет перспективное знакомство. 

Телец 

День подходит для того, чтобы полностью изменить свою жизнь и совершить поступок, на который вы давно не решались. Рискните. Вернуться к прошлой жизни вы всегда успеете. 

Близнецы 

Сегодня прекрасный день, чтобы заняться самообразованием и повысить свою квалификацию. Вы можете записаться на курсы или просто почитать литературу. Главное ― не валяться на диване. 

Рак

Благоприятный день для новых свершений. Звезды советуют отказаться от стандартного подхода к любому делу и проявить изобретательность и фантазию. Не исключено, что вы сможете проявить свои таланты и способности на самых различных уровнях.

Лев

Прекрасный день, который сулит вам очень много хорошего. Вполне вероятно, вы получите известие, которого так долго ждали. Поспешите поделиться хорошими новостями с близкими людьми. Именно в них ваша сила. 

Дева 

Идеальный день, чтобы провести его со своей второй половинкой. И даже неприятная новость, которую вы узнаете во второй половине дня, не испортит вам настроение. 

Больше по теме: Гороскоп на июль 2021 года от Хаяла Алекперова

Весы 

Ваша проблема состоит в том, что вы пытаетесь казаться, а не быть. Перестаньте пускать пыль в глаза. Окружающие это видят. Именно поэтому у вас не получается достичь желаемого результата. 

Скорпион 

Непростой день. Из-за вашей нетерпимости вы создаете себе лишние проблемы. Постарайтесь хорошо продумывать все свои планы и поступки. Так вам удастся избежать многих неприятностей. 

Стрелец 

Прекрасный день для занятий спортом и путешествий. Есть смысл пересмотреть свое питание и отдать предпочтение более здоровым продуктам.  

Козерог 

Опасный день. Есть риск получить травму, так что в дороге проявите особую бдительность. Также остерегайтесь незнакомцев. Лучше проведите пассивный день на диване. 

Водолей 

День стоит посвятить только работе. Забудьте об общении с друзьями. У вас полный завал. И если вы сейчас не возьметесь его разгребать, то, вполне вероятно, потеряете единственный заработок. 

Рыбы 

Сегодня все ваши планы пойдут наперекосяк. И никакие старания не смогут на это повлиять. Звезды советуют не пытаться что-то изменить, а просто плыть по течению. 

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить