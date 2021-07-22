Лето наступило, а вместе с ним и новые тенденции. Французский маникюр всегда остается желанным у женщин и пользуется особенным спросом. Но вместо однообразного белого на кончиках ногтей в этом году мы делаем ставку на яркие цвета. Какой же он — французский маникюр на лето 2021 — тренды смотрите в материале.

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Угловатая форма, неестественно розовая основа и каждый ноготь украшен белым кончиком ― таким мы помним французский маникюр 2000-х. Современный френч сияет яркими красками, а кончики ногтей больше не должны быть однообразными. Форма теперь может быть овальная или миндалевидная. А для основы мы смело можем использовать прозрачный лак.

Абсолютная классика неподвластна времени. Особенность летнего тренда этого года: белый цвет ушел в прошлое. Женская рука в цветовой палитре полностью уместна, и нет никаких ограничений для творчества. Ногти-радуга привлекают внимание: каждый кончик ногтя окрашен в свой цвет.

Если яркие цвета кажутся вам слишком броскими, можно переключиться на другие варианты. Например, нежные пастельные оттенки.

Для поклонниц пастельных тонов: каждый кончик ногтя может быть окрашен в свой оттенок одной палитры.

Нежные кремовые и бежевые тона на ногтях стали не только модным трендом, а и отличной базой. Достаточно просто накрасить ногти в молочно-светлый оттенок, сверху нанести линию френча в летнем цвете, глянцевый топ — и трендовый образ готов.

Плюсы: молочный стиль спокойный, всегда работает, а руки выглядят ухоженными.

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