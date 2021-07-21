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Лунный календарь на август 2021: удачные дни для любых начинаний

21.07.2021

С помощью лунного календаря можно узнать фазы Луны, а также определить влияние небесного светила на состояние организма. Владея всей этой информацией, вы с легкостью сможете спланировать свой день и выбрать наилучшее время для любых начинаний, а также избежать неблагоприятного исхода. Читайте в нашем материале лунный календарь удачных дней на август 2021 года, и пусть каждое утро у вас начинается с улыбки! 

лунный календарь

Удачные дни в августе 2021 года

В августе 2021 года будет достаточно много удачных дней, так что можно смело планировать и пытаться изменить свою жизнь к лучшему. Не сомневайтесь, все у вас получится. Особенно, если вы знаете, что благоприятными в августе будут 1, 34, 67, 910, 1315, 1819, 21, 2425, 2831 число. В это время смело назначайте важные встречи, принимайте судьбоносные решения, а также вступайте в брак и решайтесь на переезд в другой город или даже страну.  

Неблагоприятные дни в августе 2021 года

А вот 2, 5, 8, 11, 16 и 22 августа не рекомендуется совершать каких-либо важных дел, потому что они, скорее всего, потерпят неудачу или не будут иметь особого успеха. Это время лучше всего посвятить отдыху или приятному общению с друзьями и родственниками. 

Нейтральные дни в августе 2021 года

12, 17, 20, 23, 26 и 27 августа — нейтральные дни. Это время лучше посвятить планированию и медитации. 

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